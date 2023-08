Fujifilm auf der Labelexpo 2023 

Die digitale Druckmaschine Jet Press FP790 für flexible Verpackungen wird bei einer von einem Betakunden in Großbritannien übertragenen Live-Vorführung zu sehen sein. Die Jet Press FP790 profitiert von den Erfahrungen von Fujifilm in Sachen Inkjetdruck und eignet sich aufgrund der wasserbasierten Tinten für Lebensmittelverpackungen. Als digitale Alternative zum Flexodruck für gängige Anwendungen und Druckauflagen erfüllt sie die strategischen Anforderungen von Unternehmen, die aufgrund der wachsenden Produktvielfalt Verpackungen für immer mehr individuelle Artikel in immer kürzerer Zeit produzieren müssen.