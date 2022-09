Flexibler Farbetikettendruck nach Bedarf

Gezeigt wird dabei neben den erst vor Kurzem vorgestellten ColorWorks C4000e und dem ColorWorks C6500P auch der kompakte Etikettendrucker TM-L100 in praxisnahen Anwendungen. So werden am Stand zum Beispiel GHS [1]– und Versandetiketten in einer Reihe von Formaten inklusive individueller Daten gedruckt. Daneben gibt es spezielle Musterdrucke auf einer Vielzahl von Materialien zu sehen. Interessierte Besucher, die sich für eine flexible, schnelle und bedarfsgerechte Inhouse-Produktion farbiger Etiketten aller Art interessieren, finden am Epson Stand passende Lösungen.

Beide ColorWorks Drucksysteme eignen sich besonders gut, um farbige, individuelle Etiketten in Fotodruckqualität und genau benötigter Stückzahl zu produzieren. Sämtliche variablen Daten eines Labels wie beispielsweise Haltbarkeitsdatum, Seriennummer, Versanddatum oder Herkunftsangaben werden auf Wunsch ebenfalls in einem Schritt in das Drucklayout eingefügt, sodass schnell und unkompliziert individuelle, haltbare Farbetiketten entstehen.

1 BS5609-zertifiziert

www.epson.at