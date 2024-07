Epson will neue Maßstäbe in der Dye-Sublimation setzen

Im CMYK-Farbmodus erhöht die Serie SureColor F9500 dank eines neuen, vergrößerten Inkjet-Druckköpfen die Produktivität um bis zu 30 Prozent. Das integrierte Hebewerk für schwere Medien erleichtert die Bedienung sowie die Einrichtung der Drucker. Die neuen Drucker wurden in der Höhe im Vergleich zu den Vorgängermodellen um mehr als 30 cm reduziert und besitzen somit ein sehr kompaktes Design. Ein schwenkbarer 4,3-Zoll-Touchscreen gibt Benutzern jederzeit einen Überblick über den aktuellen Druckerstatus mit Informationen zu beispielsweise Tintenstand und Medieneinstellungen.

Der mit den Tinten Orange und Violett ausrüstbare SureColor F9500H erweitert den abdeckbaren Farbraum um bis zu 20 Prozent, sodass die Drucke noch lebendiger und attraktiver wirken. Darüber hinaus unterstützen die Drucker den Einsatz fluoreszierender Tinten, mit denen sich zum Beispiel helle, leuchtende Sportbekleidung, Modeartikel, Soft Signage und anderes bedrucken lassen. Die Light-Tinten in Kombination mit den Standardfarben CMYK (Zyan, Magenta, Gelb und Schwarz) verringern die Körnigkeit der Drucke und ermöglichen sanfte Farbübergänge. Die Serie SureColor SC-F9500 kann bei Bedarf automatisch CMYK-Daten mit fluoreszierenden Tinten drucken.

Zuverlässige Wartung

Die neue Serie SureColor F9500 unterstützt außerdem die Nozzle Verification Technology (NVT) und die Part-OverLap(POL)-Funktion, die die Zuverlässigkeit und Standfestigkeit der Maschinen bei einer konstant hohen Leistung erhöhen. Diese Technologien prüfen kontinuierlich den Zustand der Düsen und passen den Druckvorgang entsprechend an. Die Druckköpfe der Serie SC-F9500 können von Benutzern selbst ohne den Einsatz von Spezialwerkzeugen und ohne Serviceeinsätze getauscht werden, was die Ausfallzeiten weiter reduziert. Die Bulk-Tintenlösung mit 1,6-Liter-Tintenpacks stellt ein rund 45 Prozent höheres Tintenvolumen als bei den Vorgängermodellen zur Verfügung, sodass sich die Stillstandzeiten der Drucker zusätzlich verringern. Auch wird der Tintentausch dadurch deutlich einfacher.

»Mit den Serien SureColor F9500 und F9500H liefern wir Drucksysteme, die nicht nur die Produktivität und die Bildqualität verbessern, sondern auch eine nachhaltige Produktion unterstützen Die Geräte liefern eine hohe Bildqualität, während ausgefeilte Funktionen eine störungsfreie Produktion sicherstellen. Diese Drucker wurden so konzipiert, dass sie die vielfältigen Anforderungen unserer Kunden an die Produktion von Sportbekleidung, Soft Signage und vergleichbaren Materialien hervorragend erfüllen«, versichert Achim Bukmakowski, Head of Sales Commercial & Industrial Printing CEE & DACH.

Weiter Infos: