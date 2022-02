Nachhaltigkeit im Signage-Druck

Mit der Einführung der Großformat Serie SureColor SC-R5000/SC-R5000L hat Epson bereits vor zwei Jahren sein Angebot an Signage-Druckern um zwei spezielle Lösungen mit auf wasserbasierenden, geruchlosen Resin-Tinten erweitert. Die Epson SureColor R-Serie erfüllt dabei selbst anspruchsvolle Anforderungen der Druckindustrie nach schnelltrocknenden, härtenden Resin(Harz)-Tinten. In den SC-R5000/SC-R5000L verbinden sich Epsons Erfahrung in den Bereichen Imaging, Farbmanagement und Medien zu professionellen Drucklösungen.

Das neue 6-Farben-Tintenset UltraChrome RS besteht aus geruchlosen Resin- Tinten auf Wasserbasis. Somit sind die Drucke für den Einsatz in Innenräumen von Schulen, Krankenhäusern, Hotels aber auch Wohnräumen, Shops, Galerien und ähnliche geeignet. Die Bulk-Lösung im R5000 arbeitet mit 1,5-Liter Tintenbeutel und ist für mittelgroße Druckvolumen geeignet. Im SC-R5000L wurde eine Hot-Swap- Version mit doppeltem Tintensatz verbaut, sodass das Umschalten von einem leeren auf den vollen Beutel automatisch passiert, ohne dass der Druck gestoppt werden muss. automatisch.

Die 64 Zoll (162 cm) breit druckende Lösung bietet dank seines PrecisionCore Micro- TFP-Druckkopfes eine hohe Leistung. Die von vier Wärmesensoren überwachte Temperatur von drei unabhängigen Heizsystemen (Vorwärmung / Plattenwärme / Nachwärmung) gewährleistet eine über den gesamten Druckbereich gehende konsistente Farbwiedergabe. Der rasche Trocknungs- und Härtungsprozess ermöglicht eine zeitnahe Weiterverarbeitung wie Laminieren, Schneiden, Kaschieren, was die Durchlaufzeiten erheblich verkürzt.

