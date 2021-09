Esko unterstreicht Bedeutung der digitalen Transformation 

„Die FachPack ist die ideale Veranstaltung, um die Vorteile zu demonstrieren, die Digitalisierung, Automatisierung und verbesserte Konnektivität im gesamten Druckvorstufenprozess im Verpackungsbereich bieten“, so Jan De Roeck, Director Industry Relations & Strategic Marketing bei Esko. Auf dem Messestand werden die neuesten Workflow- und Zusammenarbeitslösungen für Verpackungsdrucker vorgestellt. Angefangen bei Automation Engine SaaS – der Workflow-Automatisierungssoftware, die jetzt auch mit Cloud-Bereitstellung verfügbar ist, um den Bedarf an IT-Infrastruktur zu reduzieren und die Konnektivität zu verbessern – bis hin zu den neuesten Entwicklungen der marktführenden Verpackungsmanagement-Lösung WebCenter.

„Verpackungshersteller und -lieferanten sehen sich heute mit einer ständig wachsenden Nachfrage nach mehr Genauigkeit, Konsistenz und Effizienz konfrontiert“, so Jan De Roeck. „Die Innovation, die den Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderung den am deutlichsten sichtbaren Nutzen bringt, ist zweifellos die Integration von Prozessen in automatisierte Workflows, Systeme und Prozesse.“

„Hervorragende Unternehmensleistungen – das Werteversprechen der digitalen Transformation – führen durch die Verbesserung betrieblicher Prozesse, durch Kostensenkungen und anhaltende Kundentreue zum Erfolg“, fügte Jan De Roeck hinzu. „Unser Expertenteam für Workflow-Automatisierung unter der Leitung von Customer Success Partner Hendrik Spreen wird vor Ort sein, um zu erklären, wie die neuesten Lösungen Unternehmen dabei helfen können, auf ihrer eigenen Reise zur digitalen Transformation voranzukommen und die Herausforderungen nach COVID zu bewältigen.“

Jan De Roeck betonte, dass bei Esko trotz der beispiellosen Herausforderungen, denen sich die Branche in den letzten 18 Monaten gegenübersah, weiterhin die Entwicklung neuer Produkte im Mittelpunkt stand. „Wir wollten sicherstellen, dass unsere Kunden weiterhin an erster Stelle stehen, wenn es um Produktivität und Innovationsvorsprung geht, und dass sie bei ihrem Vorhaben zur Automatisierung, Digitalisierung und Konnektivität optimal unterstützt werden“, sagte er. „Wir freuen uns darauf, den FachPack-Besuchern unsere neuesten Innovationen vorzustellen und unseren Kunden dabei zu helfen, ihre eigenen Ziele der digitalen Transformation zu erreichen.“

www.esko.com/de