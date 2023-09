Esko »My Devices on Cloud« vereinfacht Prozessabläufe

Das Tool benutzt IoT-Konzepte und -Technologie, um den Zugriff auf jeden CDI-Imager oder XPS-Belichtungseinheit aus der Esko Cloud zu ermöglichen und Benutzern die Möglichkeit, das direkte Lesen von Status- und Leistungsdaten zu geben. »Anstatt jeden Tag mehrere Stunden damit zu verbringen, Produktionsdaten zu sammeln, bereiningen und speichern, können Produktionsleiter jetzt über ein intuitives, in dem Cloud-gehostetes Dashboard auf Betriebsdaten in Echtzeit zugreifen,« sagte Jan De Roeck, Esko Director of Industry Relations & Strategic Marketing.