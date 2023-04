Bei der Warlich Druck Meckenheim GmbH werden sämtliche Module von Printplus DRUCK vom Web-Shop über die Auftragsanlage, Produktionsplanung, Materialwirtschaft und Betriebsdatenerfassung eingesetzt. Der Web-Shop wird als B2B- und B2C-Plattform für die Bestellung von Druckaufträgen und den Abruf und Verkauf von Kundenartikeln eingesetzt. Die tiefe Integration des Web-Shops in die weiteren Module von Printplus DRUCK erlauben eine hohe Automatisierung.

Ergänzend zu den Standardfunktionen wie Kalkulation, Angebotsverwaltung und Fakturierung erleichtert der Auftragskonfigurator die Verwaltung von Aufträgen mit Lieferverteilern und unterschiedlichen Sorten/Versionen der Druckprodukte. »Sämtliche Daten können zentral aus der Kundendatei in den Auftragskonfigurator importiert und verarbeitet werden, das spart Zeit und gibt Sicherheit«, fasst Stephan Illian, Auftragsbearbeiter bei Warlich zusammen. Generell lässt sich der Arbeitsalltag mit der Schnell-Info, der E-Mailablage über die Outlook-Integration sehr gut strukturieren. Die Kommunikation mit den Kunden wird zentral im integrierten CRM-Tool IVIS vom Aussen- und Innendienst verwaltet und organisiert. Werkzeuge wie die Produktionsplanung, der zentrale Materialeinkauf und die integrierte Betriebsdatenerfassung ermöglichen eine sichere und fehlerfreie Kommunikation mit der Produktion.

Der zentrale Materialeinkauf erlebte im Herbst 2022 seine Feuertaufe. »Selbst in dieser hektischen und von Lieferengpässen geprägten Zeit, hatten wir den gesamten Materialprozess immer im Griff«, kann Alexandra Buchenroth, CFO Warlich, erfreut zurückblicken. Alles in allem ein erfolgreicher Schritt in die digitalisierte Auftragsabwicklung.

