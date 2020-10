Erfolgreich wirtschaften im New Normal

Mit der CON.nected 2020 präsentiert Canon vom 28. und 29. Oktober ein digitales Online-Event, das den Wandel der Arbeitswelt sowie das sogenannte New Normal thematisiert und in unterschiedlichsten Formaten über neue Arbeitskonzepte, innovative Technologien und erfolgreiche Software-Lösungen informiert. Erfahrene Workflow-Spezialisten von Canon, die seit Jahren individuelle Lösungen für Teamarbeit und Systemeinbindung für unterschiedlichste Kunden entwickeln, präsentieren Digitalisierungskonzepte für Unternehmen und stehen den Teilnehmern für den direkten Austausch bereit. Das Event eröffnet interessante Einblicke, gibt inspirierende Denkanstöße und zeigt anhand praktischer Lösungsstrategien, wie durch die individuelle Kombination von Print- und Informationsmanagement ein technologisches Ökosystem entsteht, das den Weg zur digitalen Transformation für Unternehmen ebnet.

Agenda der CON.nected 2020

Das Event findet an zwei Tagen von 9 Uhr bis 17 Uhr statt und wird von Rainer Führes, CEO Canon Deutschland eröffnet, der in seinem Vortrag Imaging als Schlüsseltechnologie und zentralen Treiber von KI vorstellt. Es folgt eine Keynote von Dr. Leonard Windscheid, der im menschlichen Fehlverhalten eine Chance und Antwort auf künstliche Intelligenz sieht.

Im anschließenden Round Table von 11 Uhr bis 12 Uhr diskutiert Heiko Elmsheuser, Director Corporate Communications & Marketing Services bei Canon Deutschland, mit den internen Experten Torsten Plavius, Dir. Information Management bei Canon Deutschland, Dirk Meier, CFO bei Canon Deutschland und Patrick Bischoff, CMO bei Canon Deutschland, über den Weg zum digitalen Unternehmen. Ebenfalls an der Gesprächsrunde teilnehmen wird Dr. Florian Kruse. Der Unternehmer hat sich mit seiner Firma Point 8 erfolgreich im Gebiet des Process-Minings spezialisiert und kann mit seiner Erfahrung bei der Qualitätssicherung von digitalen Prozessen hilfreiche Einblicke zum nächsten Schritt nach der Implementierung digitaler Workflows beisteuern. Ab 12 Uhr können virtuelle Fachvorträge besucht werden, die unter anderem die Themen Cloud Workspace Collaboration oder Großformatdruck in der Büroumgebung sowie praktische Lösungen von Canon beleuchten. Darüber hinaus können sich die virtuellen Teilnehmer des Events an digitalen Messeständen beispielsweise zu den Themen Arbeitswelt im Wandel, Information, Management, Nachhaltigkeit oder E-Government & Verwaltungsmodernisierung informieren. Um 17 Uhr endet die Online-Veranstaltung.

Teilnehmer des Online-Events erhalten zusätzlich die Möglichkeit, direkt mit den Experten von Canon in den Dialog zu treten und so auch individuelle Konzepte zu besprechen.

Weitere Informationen: