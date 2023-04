ePac Flexible Packaging eröffnet Standort in Zams

Alle 26 ePac-Werke weltweit basieren auf der digitalen Plattform ePacONE (One Network Everywhere), die es Marken aller Größenordnungen ermöglicht soll, schnell auf Marktveränderungen rasch zu reagieren und Aufträge jeder Größe überall dort zu produzieren, wo ePac vertreten ist. Die Entscheidung von ePac Flexible Packaging, eine Niederlassung in Österreich zu errichten, wurde durch die steigende Nachfrage getrieben, die das Unternehmen seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit in Großbritannien im Jahr 2019 und der anschließenden Expansion in Frankreich und Polen verzeichnete. ePac hat es sich zur Aufgabe gemacht, lokale, regionale und globale Unternehmen aller Größenordnungen mit hochwertigen flexiblen Verpackungen innerhalb von 10 bis 15 Werktagen – nach Freigabe der Druckvorlage – zu beliefern.

Es ist weltweit das 26. Werk von ePac Flexible Packaging weltweit und das 5. in Europa. ePac. Jeder Standort verfügt über die identische technische Infrastruktur, woraus sich interessante Geschäfts- und Produktionsmodelle ergeben. In Zams/Innsbruck werden zwei HP Indigo 20000 inklusive Pouching-Maschinen installiert werden, die für die Produktion von flexiblen Verpackungen ausgelegt sind. »Wir freuen uns sehr, unser erstes Werk in Österreich zu eröffnen und damit Konsumgüter-Hersteller jeder Größe in der DACH-Region bedienen zu können«, sagt Christian Bischofberger, Operations Director von ePac Zams/Innsbruck. »Unser Ziel ist es, lokale Unternehmen mit qualitativ hochwertigen, schnellen und erschwinglichen flexiblen Verpackungslösungen zu versorgen, um ihnen zu helfen, erfolgreich zu sein und zu wachsen.«

Znd_Q-Line_BHS1803_HP Znd_Q-Line_BHS1802_HP Znd_Q-Line_BHS1807_HP Znd_Q-Line_BHS1806_HP Znd_Q-Line_BHS1805_HP

Über ePac flexible Verpackung

Gegründet im Jahr 2016, begann ePac mit einem einzigen Werk in den USA in Madison, Wisconsin, und bediente vorwiegend kleine und mittelgroße Marken aus der Region. Heute bietet ePac mit seiner eigenen Technologieplattform Marken aller Größenordnungen die Möglichkeit, Aufträge jeder Größe in jedem seiner 26 Werke auf der ganzen Welt zu produzieren.

ePac bietet eine Vielzahl von nachhaltigen Folienoptionen an, während seine Drucktechnologieplattform CO 2 -neutral und von Natur aus umweltfreundlich ist. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Möglichkeit, auftragsbezogen zu produzieren, was Marken hilft, Lagerbestände und die Entsorgung abgelaufener Verpackungen zu reduzieren.

www.epacflexibles.com