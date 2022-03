Eine All-in-One-Plattform den Digitaldruck

Bei der Digital Master 340 und 510 handelt es sich um stark digitalisierte und automatisierte Produktionslinien – vom Druck über die Veredelung bis hin zum Stanzprozeß. Die Produktreihe basiert auf einer modularen und erweiterbaren Architektur, so dass Kunden ihre Druckmaschinen individuell konfigurieren und über die Zeit hinweg flexibel ausbauen können.

»Die Etikettenproduktion unterliegt einer schnellen Entwicklung. Produkthersteller suchen Etikettenhersteller, die sie schneller, besser und zu wettbewerbsfähigeren Preisen beliefern können. In diesem Zusammenhang ist die All-in-One-Plattform von Bobst eine passende Lösung, da sie den digitalen Etikettendruck in hoher Qualität, bei außergewöhnlicher Produktivität und bei niedrigeren Kosten möglich macht – und das von kleinen bis hin zu großen Auflagen”, erklärt Strategic Marketing Manager Patrick Graber.

Die Maschinen der Digital Master Series werden in 340 mm and 510 mm Druckbreite verfügbar sein. Wie das Vorgängermodel Master DM5, drucken, veredeln und stanzen die neuen Maschinen in einem einzigen Arbeitsgang. Dabei sind die digitale UV-Inkjet-Druckeinheit sowie die Module für Flexodruck und Weiterverarbeitung nahtlos und nativ integriert. Die Markteinführung einer Version mit 510 mm Druckbreite eröffnet Etikettenherstellern zusätzliche Möglichkeiten, sich neue Anwendungsbereiche wie großformatigere Etiketten, Wrap-around- und Schrumpffolien-Etiketten sowie neue Marktsegmente wie die chemische Industrie und weitere Spezialanwendungen zu erschließen.

Bei Geschwindigkeiten bis 100 m/min bei voller Auflösung von 1200/1200 dpi mit vier oder sechs Farben und optional digitalem Weiß schließen die Druckmaschinen die Lücke zwischen den traditionellen Digitaldruck- und Flexodruckmaschinen. Die Produktreihe steht für Flexibilität, kurze Durchlaufzeiten und eine durchgängige Inline-Etikettenproduktion mit außergewöhnlicher Qualität und Produktivität bei steigenden Auflagenhöhen. Dank ihrer modularen Architektur können Kunden die Maschinen exakt nach ihren Anforderungen konfigurieren – angefangen bei einer reinen Digitalversion bis hin zu hochgradig kundenspezifischen Konfigurationen, die sämtliche Module integrieren, die für den Inline-Flexodruck verfügbar sind. Bei Bedarf lassen sich die Maschinen jederzeit auch nachträglich erweitern.

So lassen sich Flexo-Module für den Auftrag von Primern auf anspruchsvolle Bedruckstoffe integrieren. Gleiches gilt für Flexo-Module für Anwendungen mit Weiß mit hoher Deckkraft oder für den Druck mit Pantone-Farben. Zu den verfügbaren Veredelungsmöglichkeiten zählen Lackierung, haptische und holografische Effekte, Kaltfolienprägung, UV-Laminierung und Sicherheitsdruck. Für eine durchgängige Etikettenproduktion stehen vollautomatische semi-rotative Stanzen zur Verfügung.

Patrick Graber: »Bei der Digital Master Series handelt es sich um eine äußerst zukunftssichere Lösung, da unsere Kunden ihre Maschine im Laufe der Zeit an veränderte Marktanforderungen und an neue Markttrends anpassen können. Auch neue technische Lösungen, die für diese Plattform auf den Markt kommen werden, lassen sich nachträglich nachrüsten. Das erhöht den Wert der Maschinen noch weiter und bedeutet für unsere Kunden Investitionsschutz.«

BOBST wird die Digital Master-Serie in zwei Webinaren am 13. und 20. April vorstellen. Anmeldung unter: