PROSPER: ein echter Game Changer für Mercury

Eine bedeutende Investition war die Anschaffung einer Kodak PROSPER 5000XL Druckmaschine im Juli 2011, zu der in den Folgejahren weitere dazu kamen. Mit den Inkjet-Rollendruckmaschinen von Kodak war Mercury in der Lage, Innovationen umzusetzen und ein enormes Wachstum im Markt für Lehr- und Schulbücher zu erzielen, in dem es laut John Place, CEO des Unternehmens, bis dahin praktisch keine Digitaldruckprodukte gegeben hatte.

Innovative Continuous-Inkjet-Technologie von Kodak sorgt für Wachstum

Mercury hat gegenwärtig 220 Beschäftigte und verfügt über Bogen- und Rollenoffsetrotationen, Bogen- und Rollen-Inkjet-Maschinen, Bogen-Tonerdrucksysteme sowie Großformat-Inkjet-Systeme. Im Herbst 2023 baute das Unternehmen seine Inkjet-Produktionsdruckkapazität mit der weltweit ersten installierten Kodak PROSPER 7000 Turbo Druckmaschine aus, der laut Hersteller schnellsten derzeit auf dem Markt erhältlichen Inkjet-Rollendruckmaschine.

Mercury und Kodak verbindet eine besondere Partnerschaft, und Mercury vertraut seit Langem sowohl im Digital- als auch im Offsetdruck auf Technologie von Kodak. Mercury verwendet auf seinen Bogen- und Rollenoffsetmaschinen prozessfreie Sonora Druckplatten, die auf Plattenbelichtern von Kodak bebildert werden. Die vollständig cloudbasierte Version der PRINERGY Plattform integriert und automatisiert den Digital- und Offset-Workflow bei Mercury und bereitet Daten für alle Druckmaschinen und -verfahren auf. »PRINERGY ist das Arbeitspferd für alles, was wir in unserem Betrieb machen. Es hilft uns, agiler und automatisierter zu sein, sodass wir mehr mit weniger erreichen können«, sagt Christian Schamberger, Präsident von Mercury Print Productions. »Mithilfe der Regelbasierten Automatisierung von PRINERGY konnten wir den Output in der Druckvorstufe um 40 bis 50 Prozent steigern, ohne unser Personal aufstocken zu müssen.«

Höhere Inkjet-Geschwindigkeit, mehr Bedruckstoff-Flexibilität

John Place erklärt, warum die Injet-Maschine genau zum richtigen Zeitpunkt für das Unternehmen kam: »Die PROSPER 7000 Turbo zeichnet sich durch ihre außergewöhnliche Geschwindigkeit aus, die es uns ermöglicht, längere Strecken zu fahren. Dank dieser hohen Produktivität können wir den wachsenden Anforderungen von Kunden in Bezug auf kürzere Vorlaufzeiten und Fertigung auf Abruf entsprechen. Ein weiterer wichtiger Faktor war, dass die die Lösung glänzend, halbmatt und matt gestrichene Papiere in hoher Qualität bedrucken kann. Dies ermöglicht uns, anspruchsvollere Lehr- und Fachbücher zu produzieren und somit zusätzliche Aufträge zu gewinnen.«

Mercury verwendet auf der PROSPER 7000 Turbo sowohl Standard-Offsetpapiere ohne Primerauftrag als auch Inkjet-vorbehandelte Papiere in einem breiten Grammaturbereich. Wenn kein Papierwechsel erforderlich ist, ist ein Auftragswechsel an der Druckmaschine eine Angelegenheit von wenigen Minuten.

Die PROSPER 7000 Turbo Druckmaschine, die mit der Stream Continuous-Inkjet-Technologie arbeitet und EKTACOLOR Tinten von Kodak verwendet, bietet Druckgeschwindigkeiten von bis zu 410 m/min und einen Durchsatz von bis zu 5.523 A4-Seiten pro Minute. Dank ihrer maximalen Papierbahnbreite von 648 mm und einer Druckbreite von 621 mm kann sie A4-Lehrbuchseiten im 3-fach-Nutzen (3 Exemplare nebeneinander) drucken. Die Druckmaschine bietet drei optimierte Druckmodi – Quality, Performance und Turbo – die eine einfache Anpassung der Druckgeschwindigkeit und -qualität an die Anforderungen eines jeden Auftrags ermöglichen und stets eine maximale Produktionseffizienz gewährleisten. Mercury druckt derzeit rund 90 % der auf der Maschine produzierten Aufträge im Turbo-Modus und 10 % im Quality-Modus. Da qualitativ höher angesiedelte Fachbuchaufträge zunehmen, kann Mercury die Aufträge in verschiedenen Auflösungen drucken, um sie an die jeweiligen Anforderungen anzupassen.

Heute sind bei Mercury neben der PROSPER 7000 Turbo zwei PROSPER 5000 Druckmaschinen im Einsatz. Sie laufen alle im 24/7-Betrieb, produzieren von Rolle auf Rolle und werden von jeweils einem Bediener pro Schicht überwacht. Die bedruckten Rollen werden auf Schneidelinien verarbeitet, und die so entstandenen Papierstapel werden der normalen Druckweiterverarbeitung und Buchbinderei zugeführt.

Ein echter Game Changer für Mercury

»Die höhere Effizienz und Produktivität der PROSPER 7000 Turbo hat uns in die Lage versetzt, kosteneffizienter zu arbeiten und größere Auflagenbereiche abzudecken als in der Vergangenheit. Bei einem typischen 600-Seiten-Auftrag würden wir beispielsweise bei der PROSPER 5000 nicht über 1.500 bis 2.000 Exemplare hinausgehen. Mit der PROSPER 7000 Turbo sind wir bei etwa 4.000 bis 5.000 Exemplaren. Ob im Offset oder auf einer PROSPER gedruckt wird, entscheiden wir stets anhand einer individuellen Kostenkalkulation für jeden Auftrag«, erklärt Christian Schamberger. »Darüber hinaus hat uns die PROSPER 7000 Turbo in die Lage versetzt, neue Geschäftsfelder zu erschließen, in denen wir bisher nicht unbedingt der wettbewerbsfähigste Anbieter waren. Dadurch können wir unser Produktionsvolumen erheblich steigern.»

John Place ist von der Produktivität der PROSPER 7000 Turbo begeistert: »Die große Frage ist für uns immer, wie viele Drucke wir an einem Tag aus der Maschine herausholen können. Vor Kurzem haben wir auf der PROSPER 7000 Turbo 4,5 Millionen Seiten innerhalb von 24 Stunden erreicht. Das war ein bedeutender Meilenstein. Und der größte Einzelauftrag, den wir bisher auf der Maschine gedruckt haben, hatte 1,4 Millionen Seiten.« Christian Schamberger fügt hinzu: „Mit ihrer enormen Produktivität und der größeren Flexibilität bei Bedruckstoffen ist die PROSPER 7000 Turbo für uns ein echter Game Changer. Sie druckt unglaublich schnell. Aufträge auf ungestrichenem Papier produzieren wir mit Geschwindigkeiten weit über 305 m/min. Das bedeutet, dass die Maschine alle 15 bis 20 Minuten einen neue Papierrolle benötigt.« Das Führungsteam von Mercury ist mit der Betriebszuverlässigkeit der PROSPER Druckmaschinen sehr zufrieden.

Mercury Print Productions hat durch fortgesetzte Investitionen in Digital- und Offsettechnologie von Kodak in seinen wichtigsten Geschäftsbereichen stets eine Vorreiterrolle eingenommen und erfreut sich daher florierender Geschäfte. Angesichts des sich schnell verändernden Marktes ist sich John Place sicher, wo künftig die größten Geschäftschancen im Druck liegen: »Wir glauben, dass das Wachstum für Mercury im Inkjet liegt.«

