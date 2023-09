ECO3 – Druckvorstufenlösung für den Flexodruck

Basierend auf seiner langjährigen Expertise in der Druckvorstufe hat ECO3 seinen erfolgreichen Ansatz, eine Komplettlösung für die Offsetdruckindustrie anzubieten, nun auf die Welt des Flexodrucks umgelegt. Das Unternehmen wird ein komplettes Druckvorstufensystem für den Flexodruck anbieten, von der Bearbeitung der Druckvorlage, über die Qualitätsoptimierung bis hin zu wasserlöslichen Flexodruckplatten.»Die attraktiven Gesamtbetriebskosten unseres offenen Systems werden vor allem jene Etikettendrucker ansprechen, die die Druckvorstufe im eigenen Haus durchführen und nicht mehr auf externe Dienstleister angewiesen sein wollen«, erklärt Guy Desmet, Leiter der Marketingabteilung. »Mit seiner langjährigen Erfahrung hat ECO3 bewiesen, dass es Kunden bei diesem wichtigen Schritt auf ihrem Weg zu nachhaltigem Wachstum begleiten und unterstützen kann.«

Die Systemlösung umfasst folgende Bausteine:

• Amfortis Cloud-basierte Software für die Vorstufe für den Verpackungsdruck

• Software zur Verbesserung der Druckqualität

• Verbrauchsmaterialien: Magis 830nm empfindlicher Trockenfilm und Magis wasserlösliche Flexoplatten, der eine feinste Rasterpunkt-Wiedergabe ermöglicht

• Hardware zur Druckplattenherstellung

Frederik Dehing, Head of Sales, fasst zusammen: »Obwohl unser Unternehmen mit Direktvertrieb, Service und Anwendungsmanagern in mehr als 30 Ländern weltweit vertreten ist, werden wir uns zunächst auf Europa und Südamerika konzentrieren. Unser primäres Ziel ist das Etikettensegment, aber es ist unser Ziel, in dieser Branche zu wachsen, sowohl geografisch als auch in Bezug auf die Anwendungen.«

Die vollständige Lösung, einschließlich Software-Demonstrationen, wird auf der Labelexpo in Halle 5, Stand 5C31 zu sehen sein.

