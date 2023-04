Agfa Offset Solutions heißt jetzt ECO3

Unter der neuen Eigentümerschaft von Aurelius wird das Unternehmen über die gleiche Organisationsstruktur und die gleichen kundenorientierten Vertriebs- und Serviceteams verfügen. Frederik Dehing, Global Head of Sales, versichert in diesem Zusammenhang: »Während sich unsere Marke, unser Logo und unsere Farben ändern, wird sich für unsere Kunden nichts ändern. Sie können sich weiterhin auf ihre vertrauten Kundenbetreuer und Servicetechniker, das innovative Produktportfolio und auf den hohen Service-Level verlassen. Daher auch unser Slogan: You Print. We Care.« Mit direkten Vertriebs- und Serviceorganisationen in mehr als 30 Ländern darunter auch Österreich, mit Produktionskapazitäten in Europa, Amerika und Asien und mit der starken Unterstützung von Aurelius ist ECO3 bestrebt, bestehende und neue Geschäftsinitiativen nachhaltig voranzutreiben.

Joan Vermeersch, Global Head of Technology & Marketing, fasst zusammen: »ECO3 fasst perfekt zusammen, wofür wir stehen: Wir verpflichten uns zu kontinuierlicher Innovation bei Produkten und Dienstleistungen und konzentrieren uns auf drei ECO: Ecology, Economy und Extra Convenience – oder ECO3. Das dynamische Logo drückt die Agilität des Unternehmens in der Zukunft aus, und die neuen Unternehmensfarben – CMYK – sind eine Hommage an die grafische Branche.«

www.ECO3.com