Die Zukunft des Multichannel- und Dialogmarketings

Sie zeigen wie Print zum Erlebnis wird, wie Haptik brilliert und wie die Digital- und Online-Strategien von morgen aussehen: Aussteller und Speaker der PRINT & DIGITAL CONVENTION 2023 bieten unzählige Möglichkeiten, Trends zu entdecken und sich inspirieren zu lassen. Unternehmen wie Konica Minolta, Canon, Xerox, Riso oder Kurz sind als Aussteller mit an Bord und präsentieren ihre Lösungen und Anwendungen für eine moderne und nachhaltige Medienproduktion. »Es ist ein toller Erfolg, dass wir bei der Ausstellerakquise bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein Plus von fünf Prozent gegenüber der Vorveranstaltung erreicht haben«, erklärt Rüdiger Maaß, Geschäftsführer Fachverband Medienproduktion e.V. (f:mp.). »Was uns besonders freut: Wir liegen aktuell bei 20 Prozent Erstausstellern.“

Einer dieser neuen Aussteller ist Zaikio, ein Entwicklerstudio, das aus der Softwarefirma Crispy Mountain und der Heidelberger Druckmaschinen AG entstanden ist. Thomas Ahlrichs, Berater bei Zaikio, erklärt dazu: »Das Format der PRINT & DIGITAL CONVENTION überzeugt mich: Die Atmosphäre ist familiär und ermöglicht intensiven Austausch auf Augenhöhe. Ich treffe alte Bekannte und lerne Neues. Damit ist die PDC für mich eine geniale Schnittstelle zur Branche. Wir haben ja eine gewisse Schwäche für offene Schnittstellen…« Somit ist die PRINT & DIGITAL CONVENTION nicht nur eine Kongressmesse, sondern auch ein Erlebnis-, Content- und Mitmachformat.

Mit seinen innovativen Lösungen und Anwendungen passt auch Konica Minolta hervorragend in das vielfältige Themenspektrum der Kongressmesse. Mirko Pelzer, Offering Manager Deutschland & Österreich bei Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, bestätigt: »Als langjähriger Partner der PRINT & DIGITAL CONVENTION freuen wir uns, auch 2023 eines der wichtigsten Branchentreffen der grafischen Industrie mitzugestalten. Nach dem Motto Nutze deine Möglichkeiten zeigen wir mit GLAMPRINT, wie Kunden ihr gesamtes kreatives Potenzial ausschöpfen und aus Print ein einmaliges Erlebnis wird, das seine Wirkung in allen Facetten entfaltet.«

Was die PRINT & DIGITAL CONVENTION so besonders macht, ist auch die Präsentation innovativer Technologien in Highlight-Projekten, die nicht nur einzelne Maschinen oder Werkzeuge vorstellen, sondern praxisorientierte Gesamtlösungen zeigen. In einem dieser Highlight-Projekte engagiert sich zum Beispiel die LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG, ein weltweit führendes Unternehmen für Dünnschichttechnologie. Elke Andersch, Marketing Manager Packaging and Print bei KURZ, hebt hervor: »Das ganzheitliche Kongresskonzept der PRINT & DIGITAL CONVENTION bietet dem Veredelungsspezialisten KURZ die Möglichkeit, den Besuchern eine Vielzahl seiner umfangreichen Lösungen aus dem analogen sowie digitalen Veredelungsbereich vorzustellen. Gemeinsam mit seinem Tochterunternehmen SCRIBOS wird KURZ im geplanten Highlight-Projekt eine Kombination aus Veredelungs- und funktionellen Sicherheitselementen eindrucksvoll am Praxisbeispiel demonstrieren. Dass KURZ auch in Sachen Nachhaltigkeit punktet, ist dabei selbstverständlich.«

Die Teilnehmenden erwartet neben spannenden Exponaten und intensiver Fachberatung bei den Ausstellerständen auch ein umfangreiches und hochkarätiges Vortragsprogramm an beiden Messetagen. Neben den drei parallel verlaufenden Vortragsslots mit den Schwerpunktthemen »Value Added Printing«, »Marketing Automation & Programmatic Printing« sowie »Nachhaltige Medienproduktion« gibt es dann auch wieder inspirierende Panelvorträge auf dem »Forum Stadthalle« im Ausstellungsbereich.

Die PRINT & DIGITAL CONVENTION findet vom 16. bis 17 Mai 2023 in Düsseldorf statt und wird vom Fachverband Medienproduktion (f:mp.) in Kooperation mit der Messe Düsseldorf und der drupa veranstaltet. Tickets und weitere Informationen sind erhältlich unter: www.printdigitalconvention.de