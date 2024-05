drupa cube – mehr als 50 Sessions

Ein besonderes Highlight ist der Auftakt im cube am ersten Messetag um 11.15 Uhr: Mit Vicky Pryce kommt eine international renommierte Wirtschaftsanalystin auf die drupa, um über globale Wirtschaftstrends und Zukunftsprognosen zu sprechen. In ihrem Vortrag gibt sie Einblicke in wirtschaftliche Herausforderungen und Chancen und erläutert, wie Unternehmen jeder Größe in unsicheren Zeiten anpassungsfähig bleiben, Wachstumsstrategien entwickeln und aufrechterhalten können. Vicky Pryce ist Chief Economic Advisor beim renommierten Centre for Economics and Business Research (CEBR) und Professorin an der BCU und dem King’s College in London.

Neue Wege für Prozesse, Vertrieb und Marketing

Wer Einblicke in Unternehmensentwicklung und Management sucht, ist bei den Business Boosters genau richtig. Mit Spannung erwartet wird der Vortrag von Ogawa Yasunori, Präsident und CEO von Epson, über die Druckindustrie im digitalen Zeitalter. Im cube gibt Ogawa einzigartige Einblicke in die Gegenwart und Zukunft der Branche, spricht über die wachsende Bedeutung nachhaltiger Lösungen und beschreibt, wie Epson mit seinem Hintergrund, seiner Denkweise und seiner Kultur an der Spitze der nächsten Revolution von Print steht.

Neue Industriestandards in der Automatisierung sind das Thema von Gershon Alon, Head of Software Solutions HP Indigo. Im cube spricht Alon über die Zukunft in der automatisierten Druckproduktion. Vor dem Hintergrund komplexer, arbeitsintensiver Prozesse, begrenzter Kapazitäten und langer Lieferzeiten betont er die Notwendigkeit, die gesamte Produktionslinie über die Druckmaschine hinaus zu automatisieren.

Vor 30 Jahren hatte Software einen anderen Stellenwert als heute, wo man ohne Online-Präsenz praktisch nicht existieren kann. Bart van der Horst, CEO iChannel, erklärt im drupa cube, wie man im digitalen Zeitalter ein Business verlässlich managen und skalieren kann.

Das volle Potenzial von Communities verspricht die Session mit Dscoop Executive Director Peter van Teeseling. Im Fokus stehen Strategien für effektives Networking und der Aufbau von Partnerschaften in der Druckindustrie für den gemeinsamen Erfolg.

Welche Rolle Materialien im Marketing einnehmen, erläutern Enrico Barboglio, General Manager bei ACIMGA und Sara Alexander, Marketing & Communication Manager Flexible Packaging bei Bobst. Die Session richtet sich insbesondere an Druckfachleute, die Brand Owner auf der Suche nach neuen Wegen unterstützen möchten.

Vom CO 2 -Fußabdruck bis zu Umweltnormen

In den Sessions zum Thema Circular Economy/ Sustainability geben Expertinnen und Experten praktische Hilfestellungen zu dem großen Thema unserer Zeit. So geht es bei Mark Fabisch, Bertelsmann, Lisa Faratro ,CPI, und Beatrice Klose, Intergraf am ersten Messetag zum Beispiel darum, wie man den CO2- Fußabdruck von Printprodukten bestmöglich kalkulieren kann.

»Smarter Labelling« ist ein weiteres der Themen von Dr. Calvin Lakhan, Doctor UFL/York University Canada. In seinem Workshop untersucht er, wie durch klare und informative Produktetiketten das Verbraucherverhalten, insbesondere im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Abfallmanagement, beeinflusst werden kann. Calvins Key-Note-Präsentation, ebenfalls in der zweiten drupa-Woche, befasst sich mit der Sprache, die wir verwenden, um nachhaltige Werte zu vermitteln, und wie kulturelle Unterschiede im Verständnis und in der Einstellung unseren Ansatz beeinflussen sollten.

Im Panel »Fit for Recycling – How Ink Enables Circular Economy« diskutieren Ewald Rempel, Technical Application Director Packaging Solutions EMEA bei Sun Chemical, und Alina Marm, Head of Global Sustainability & Circular Economy bei Siegwerk, über die entscheidende Rolle von Druckfarben und Beschichtungen für recycelbare Verpackungen.

Trends and Forces: Business im neuen Umfeld

Die cube Sessions zum Thema »Trends and Forces« bieten Einblicke in die wichtigsten Treiber – seien sie wirtschaftlicher, digitaler oder demografischer Natur -, die neue, innovative Geschäftsmodelle und Chancen für Unternehmen ermöglichen.

So wird zum Beispiel Henrik Müller-Hansen, Gründer und CEO von Gelato, in seinem Vortrag neue Wachstumsmöglichkeiten für Hersteller im Zeitalter der Creator Economy aufzeigen. Gelato, ein Softwareunternehmen aus Norwegen, ermöglicht lokale Produktion durch das weltweit größte Netzwerk für On-Demand-Produktion, das mehr als 130 Produktionsstätten und 50 Transportunternehmen in 32 Ländern verbindet. Mit diesem Background in der IT wird er die Bedeutung von Agilität, Geschwindigkeit, Personalisierung und Nachhaltigkeit erläutern, die durch die wachsende Bedeutung von E-Commerce und Plattformen wie TikTok, YouTube und Instagram vorangetrieben werden, und wie diese Faktoren die Druckindustrie verändern.

Von nachhaltigen Druckfarben bis zur gedruckten Elektronik

Mit vielen inspirierenden Vorträgen ist die Organic and Printed Electronics Association (OE-A) im drupa cube vertreten. Hier gibt der Branchenverband Einblicke in gedruckte Elektroniktechnologien, zum Beispiel als Teil intelligenter Verpackungen. Dr. Klaus Hecker beleuchtet im Panel „Technologies and Applications“ die neuesten Trends und Technologien in der flexiblen und gedruckten Elektronik, darunter Themen wie Energiespeicherung, IoT Smart Labels und fortschrittliche Drucktechniken. In seinem Vortrag »Progress Towards Manufacturing of Paper-based Printed Circuit Boards« wird Gerhard Domann, vom Fraunhofer ISC die neuesten Ergebnisse des von der EU geförderten Projekts CircEl-Paper vorstellen. Lee Hui, Präsident von E Ink aus den Niederlanden, wird im drupa cube erläutern, wie ePaper-Displays die Rolle der Verpackung revolutionieren.

Der drupa cube bietet weitere zukunftsweisende Vorträge für den Bereich Packaging, zum Beispiel von Noam Zilbershtain, VP & General Manager, HP Indigo & Scitex. Die Zuhörer*innen erwarten Einschätzungen zum enormen Potenzial des Digitaldrucks und seinen transformativen Trends.

Dr. Vroni Walter, Head of Innovation and Application bei Epple Druckfarben, taucht in das Thema nachhaltige Druckfarben ein. Und Dr. Peter Wülfert von Sun Chemical und Dr. Evert Delbanco von Siegwerk Druckfarben geben einen Überblick über die weltweiten Vorschriften für Druckfarben auf Lebensmittelkontaktmaterialien (FCM) und erläutern, wie sie daran arbeiten, die Sicherheit beim Druck von Lebensmittelverpackungen zu gewährleisten.

Das komplette Programm des drupa cube ist unter abrufbar.

Der drupa cube wird an allen Messetagen – außer Sonntag – mit einem ganztägigen englischsprachigen Programm bespielt. Am 2. Juni findet der deutschsprachige Kongress „Change your Media World“ zu Trendthemen der Medienproduktion statt. Im Rahmen der PRINT & DIGITALCONVENTION @ drupa 2024, veranstaltet vom Fachverband Medienproduktion f:mp, erwartet die Besucherinnen und Besucher dann Trendthemen, die für die zukünftig erfolgreiche Medienproduktion hochrelevant sind, darunter Mass Customization, digitale Transformation, Smart Communication und Sustainability. www.printdigitalconvention.de

