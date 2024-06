Konica Minolta und MGI konnten 200 Verkäufe verbuchen

Obwohl die Zahl der Fachbesucher gegenüber 2016 zurückging, konnte Konica Minolta die Besucherzahl an seinem Stand deutlich steigern. Auch an anderer Stelle wurden die Erwartungen erheblich übertroffen: Das Unternehmen verzeichnete während der Messe mehr als 200 Verkäufe und stärkte damit seine Führungsposition im digitalen Druckmarkt. Schwerpunkte setzte das Unternehmen auf die Themenfelder digitale Transformation und Nachhaltigkeit. Mit einer praxisnahen Darstellung, wie sich variable Daten durch den Einsatz von KI auf ein neues Niveau heben lassen, zeigte Konica Minolta zudem spannende Weiterentwicklungen im Umfeld von »Programmatic Printing«.

Ein weiteres Beispiel für technologische Innovationen erlebten die Standbesucher anhand der AlphaJet von MGI. Das System verdeutlichte dem Messepublikum die Vorteile einer kompletten Single-Pass-Fabrik. Im Mittelpunkt stand dabei die Demonstration, wie sich separate Prozesse wie Metallisieren, Lackieren, Drucken und Trocknen in einem einzigen integrierten Produktionslauf kombinieren lassen. Die Vorstellung auf der drupa 2024 unterstrich einmal mehr die Vorreiterrolle von Konica Minolta im Bereich der digitalen Transformation im Drucksaal.

Starker Fokus auf Nachhaltigkeit

Während der elf Messetage standen Nachhaltigkeit, der Wert des Drucks und die Frage im Mittelpunkt des drupa-Auftritts. Konica Minolta demonstrierte dazu Wege zu einer nachhaltigen Produktion im Einklang mit der Philosophie von Industrie 5.0. Ein wichtiger Schwerpunkt war ebenfalls die Präsentation verschiedenster Digitaldruckmaschinen, die Kunden bei der digitalen Transformation unterstützen. Die Vorstellungen reichten vom Produktionsdrucksystem AccurioPress C14000e mit mehr als 2.100 Installationen weltweit bis hin zu den Etikettendrucksystemen der AccurioLabel-Familie. AccurioLabel-Systeme haben bereits den Meilenstein von 1.500 Installationen weltweit erreicht.

Messestar war die neue HS-UV-Inkjet-Druckmaschine der nächsten Generation, die AccurioJet 60000. Das High-End-Modell, das in Düsseldorf Weltpremiere feierte, baut auf der Qualität und Technologie der AccurioJet KM-1e-Serie auf und bietet eine beeindruckende Geschwindigkeit von 6.000 B2-Bögen pro Stunde bei hervorragender Bildqualität. Eine weltweite Premiere hatte ebenfalls die AccurioPress C84hc, die mit HighChroma-Toner durchgängig brillante und lebendige Farben druckt.

Außergewöhnliche Ergebnisse durch einen einzigartigen Ansatz

Silke Böhling, Head of Marketing Konica Minolta Deutschland und Österreich, sagt: »Mehr denn je haben wir auf der drupa einen einzigartigen Ansatz gewählt, denn die Neuvorstellung einer Reihe von Toner- und InkJet-Druckmaschinen und die Präsentation echter End-to-End-Anwendungen im Rahmen von Industrie 5.0 bot unseren Besuchern einen umfassenden Überblick über Anwendungen, die sie direkt in ihr eigenes Business übertragen können. So war es nicht überraschend, dass auch der kommerzielle Erfolg auf der Messe hervorragend war.«