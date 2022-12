Druckerei Thurnher übernimmt Sedlmayr

Die Geschäftsbereiche Druck und Kalender der Firma Sedlmayr werden mitsamt der Sparte Digitaldruck in Zukunft von Thurnher übernommen. Hierfür wird die Thurnher Druck & Kalender GmbH gegründet – in Vorarlberg der einzige Betrieb die Kalender maschinell im Haus fertigen . Die Sedlmayr – Digital Solutions verbleibt weiterhin bei Sedlmayr in Dornbirn. Sämtliche Arbeitsplätze bleiben erhalten. »Nach der Übernahme werden wir die einzige Druckerei im Land sein, die Kalender maschinell im Haus fertigt«, unterstreicht Johannes Thurnher, Geschäftsführer der Thurnher Druckerei GmbH, das Engagement. Die Mitarbeiter*innen der jeweiligen Geschäftsbereiche werden zukünftig bei Thurnher in Rankweil beschäftigt sein. Geschäftsführer Otto Sedlmayr wird den Übergang begleiten und mit diesem Schritt auch seinen gleitenden Übergang in den Ruhestand einläuten. Das Unternehmen Sedlmayr – Digital Solutions verbleibt weiterhin bei der Firma Sedlmayr in Dornbirn.

Größeres Spektrum an Drucksorten und Kalendern

»Die Druckerei Sedlmayr ist wie wir ein Familienbetrieb. Beide Unternehmen erfüllen höchste Qualitäts- und Umweltstandards. Unsere Kunden werden durch die Zusammenlegung unseres kompletten Know-hows stark profitieren: So können wir ein noch größeres Spektrum an hochwertigen Drucksorten und Kalendern anbieten und gleichzeitig unseren Service weiter ausbauen. Und da die Belegschaft dieser Bereiche zukünftig bei uns sitzen wird, bleibt auch das Wissen um die Kundenwünsche erhalten«, erklärt Johannes Thurnher. Otto Sedlmayr ist an der neuen Firma nicht beteiligt. Mit den Vorbereitungen für die Zusammenlegung stellt er gleichzeitig auch die Weichen für seinen Übergang in den Ruhestand. Für die Mitarbeiter*innen ändert sich lediglich der Standort – ihr Arbeitsplatz wird in Zukunft Rankweil sein.

Bis 1. März 2023 alles beim Alten

»Unser gemeinsames Ziel ist es, vor allem das Kalendergeschäft weiter auszubauen und Synergien nützen« schildert der Geschäftsführer der Druckerei Sedlmayr und ergänzt: »Bis 1. März 2023 können alle Drucksorten und Kalender wie gewohnt bei uns bestellt werden, danach wird die neu gegründete Thurnher Druck & Kalender GmbH sämtliche neuen Aufträge in gewohnter Qualität abwickeln. Unsere Kundinnen und Kunden können dafür einfach ihre gewohnten Ansprechpersonen kontaktieren.«

Facts zur Thurnher Druck & Kalender GmbH

Eigentümerinnen: Thurnher Druckerei GmbH

Standort: Rankweil

Geschäftsführer: Johannes Thurnher

Umsatz 2021: Thurnher: 7,1 Mio. Euro

Sedlmayr: 1,6 Mio. Euro

Mitarbeitende 2022: Thurnher: 48, Sedlmayr: 17