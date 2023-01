Die versteckten Umweltkosten der Digitalisierung

Eine Frage: Wie viele alte, ungenutzte Telefone und Geräte haben Sie in Ihrem Haushalt? Laut einer Umfrage der Royal Society of Chemistry haben 45 Prozent der Haushalte zwischen zwei und fünf elektronische Geräte ungenutzt in Schubladen und Kisten liegen, und die meisten Menschen haben nicht vor, sie zu recyceln. Was viele nicht wissen, ist, dass diese Geräte zwar keinen großen finanziellen Wert für den Besitzer haben, aber einen enormen Wert für die Umwelt, da sie eine große Anzahl von Edelmetallen enthalten, die zur Herstellung neuer Geräte abgebaut werden müssen, was enorme Auswirkungen auf die Umwelt hat. »Diese Geräte bieten viele wichtige Ressourcen, die für die Herstellung neuer elektronischer Geräte oder anderer Ausrüstungen wie Windturbinen, Batterien für Elektroautos oder Solarzellen verwendet werden können«, sagte Magdalena Charytanowicz vom Internationalen Forum für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). »Sie alle sind entscheidend für den grünen, digitalen Übergang zu kohlenstoffarmen Gesellschaften.«

Dark Data

Die riesigen Mengen an Elektroschrott sind nur ein Aspekt der mit den digitalen Medien verbundenen Umweltprobleme. Ein weiteres zentrales Problem ist die exponentielle Zunahme der »Dark Data«, d. h. der Bilder, Dateien und Dokumente, die in Datenzentren auf der ganzen Welt gespeichert werden, um nie wieder gesehen oder verwendet zu werden. Da die Datenspeicherung entweder kostenlos oder sehr kostengünstig ist, bewahren viele Unternehmen und Privatpersonen einfach alles auf. Ob es sich um Präsentationen handelt, die nie wieder verwendet werden sollen, um identische Bilder und Videos, die automatisch in der iCloud gespeichert werden, oder um unerwünschte Daten, die von Industriesensoren erzeugt werden – es gibt eine Menge überflüssiger Dateien da draußen. Laut dem Bericht »State of Dark Data« von TRUE Global Research sind die Daten eines typischen Unternehmens zu 55 % zu »Dark Data« zuzurechnen, wobei ein Drittel der Unternehmen mehr als 75 % Dark Data besitzt.

Das Problem liegt in der Energiemenge, die für die Speicherung all dieser Daten benötigt wird. Einem Bericht des Shift Project zufolge verursacht der Kohlenstoff-Fußabdruck unserer Geräte, des Internets und der sie unterstützenden Systeme fast 4 % der weltweiten Treibhausgasemissionen, eine ähnliche Menge, die von der Luftfahrtindustrie produziert wird, wobei sich diese Emissionen bis zum Jahr 2025 voraussichtlich verdoppeln werden.

»Was die Regierungen bisher nicht berücksichtigt haben, ist der Kohlenstoff-Fußabdruck der Digitalisierung«, sagt Tom Jackson, Professor für Informations- und Wissensmanagement an der Universität Loughborough. »Es ist wie mit dem Eisberg: Es gibt große Verschmutzer, die sich an der Spitze des Eisbergs befinden, aber unter der Oberfläche sind einige große Probleme versteckt, die wir noch nicht wahrnehmen.« Und die Menge der erzeugten Daten wird sicherlich nicht nachlassen. Im Jahr 2022 wird die Welt voraussichtlich 97 Zettabyte (97 Billionen Gigabyte) an Daten erzeugen. Bis 2025 könnte sich diese Menge auf 181 Zettabyte fast verdoppeln.

Der neue Kunststoff

Als Organisation müssen Sie zunächst herausfinden, wie viele Daten das Unternehmen verarbeitet und speichert. Dann überlegen Sie, wie Ihr Unternehmen Wissen nutzt, und überlegen Sie, wie Sie wichtige Informationen speichern können, ohne dass die Mitarbeiter sie ständig nachschlagen müssen. Auf persönlicher Ebene sollten Sie einige Zeit damit verbringen, alle in iCloud oder Google Images gespeicherten Bilder und Videos durchzusehen und alle zu löschen, die Sie nicht benötigen. Und ändern Sie die Einstellung Ihres Telefons so, dass jedes Bild, das Sie aufnehmen oder empfangen, automatisch in der Cloud gespeichert wird. Wenn Sie all das getan haben, sammeln Sie alle alten Telefone und Geräte im Haus ein und bringen Sie sie zu Ihrem örtlichen Recyclingzentrum. Stellen Sie sicher, dass Sie alle gespeicherten Informationen, Bilder oder Videos sichern, bevor Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen. »Wir müssen die Datenmenge, die wir als Gesellschaft erzeugen, neu überdenken«, sagt Tom Jackson. »Wir müssen darüber genauso nachdenken, wie wir über Plastik nachgedacht haben: Brauchen wir wirklich all diese Apps und Geräte, die all diese Daten erzeugen und speichern?«

Wir haben den Beitrag mit freundlicher Unterstützung von Two Sides übernommen und übersetzt.