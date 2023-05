Seit 100 Jahren werden in der Wienbibliothek im Rathaus alle Plakate im öffentlichen Raum von Wien gesammelt – so wird auch Zeitgeschichte dokumentiert. In Kooperation mit Gewista wurde nun eine der weltweit größten Plakatsammlungen in einer Publikation zusammengefasst: Das von Julia König und Bernhard Hachleitner herausgegebene »Das Plakat in der Stadt« beschäftigt sich mit der Stadtgeschichte im Spiegel des Plakats.