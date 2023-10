Dank Photovoltaik-Anlage druckt Estermann noch nachhaltiger!

1.176 Photovoltaik-Module bedecken nahezu das ganze Dach der Firma. Mit einer Nennleistung von 500 kWp können mit der Photovoltaik-Anlage etwa 500.000 Kilowatt pro Jahr selbst produziert werden. Genug, um bei Schönwetter den Energiebedarf des gesamten Betriebs tagsüber zu decken und die E-Autos des Firmenfuhrparks mit Grünstrom zu laden. Überschüssiger Strom wird übrigens einfach ins öffentliche Netz rückeingespeist. »Wir sind nicht nur bei unseren Drucktechnologien am Zahn der Zeit. Wir verfolgen auch seit jeher einen nachhaltigen Ansatz. Das kommt nicht nur der Umwelt zugute, sondern auch beim Kunden gut an«, sagt Geschäftsführer Peter Estermann. Die Kombination aus modernsten Technologien und Umweltbewusstsein hat die Firma über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Zu ihren Auftraggebern gehören Großkunden aus der gesamten DACH-Region.

Estermann hält zahlreiche Umweltzertifikate

Taten statt Worte sei das Motto in Sachen Nachhaltigkeit, betont der Geschäftsführer. Zahlreiche Umweltzertifizierungen machen diesen Leitspruch sichtbar. So ist Estermann Träger des österreichischen Umweltzeichens für Druckereierzeugnisse. Darüber hinaus verfügt die Firma über das PEFC- (Programme for the Endorsement of Forest Certification) und FSC-Siegel (Forest Stewardship Council). Diese Zertifizierungen zeigen, dass Estermann für sein Papier auf Holz aus sozial- und umweltverträglicher Landwirtschaft zurückgreift. »Die Folge ist nicht nur größtmögliche Nachhaltigkeit und Qualität, sondern auch ein Maximum an Transparenz für unsere Kunden. Wenn sie mit uns arbeiten, können sie anhand der Siegel genau ablesen, was sie bekommen«, so Estermann weiter.

