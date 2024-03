Colour & Point – ihr Partner für Kleinauflagen

Bereits 2006 stieg Colour & Point in den Digitaldruck ein und konnte sich schon bald am Markt für die Produktion von Kleinauflagen positionieren. Mit dem wachsenden Auftragsvolumen wurde neben einer HP Indigo (Druckformat 440 x 308 mm) der Maschinenpark mit einer Kodak SX Nexpress 3300 (Druckformat 900 x 340 mm) erweitert. Die Entwicklung zum Komplettanbieter wurde mit der Investition in einen Klebebinder samt Dreischneider von Horizon 2018 vorangetrieben.

Der nächste Meilenstein erfolgte im Jahr 2020 mit der Anschaffung einer Scodix Ultra für die digitale Veredelung. Mittlerweile schätzen immer mehr Druckereien die Möglichkeit, ihre Druckbogen im Nachgang bei Colour & Point veredeln zu lassen. Dank der schlanken Struktur von Colour & Point können Dienstleister dort sehr kurzfristig Projekte umsetzen. Oft werden die veredelten Druckbogen noch am selben Tag an den Auftraggeber ausgeliefert. Das Bedruckstoffspektrum für die Veredelung wurde über die Jahre konsequent ausgebaut. Heute kann das Team von Colour & Point sogar ausgewählte Naturpapiere mit der Scodix Ultra veredeln.

Hardcover in Kleinauflagen

Im Zuge der intensiven Zusammenarbeit mit Druckereien wurde das Unternehmen immer öfter mit Anfragen bezüglich Buchherstellung im kleineren Auflagensegment konfrontiert. Um dieses Segment zusätzlich abdecken zu können, wurde Anfang 2023 in eine komplette Fertigungsstraße für die Hardcover-Produktion investiert. Bereits im ersten Jahr konnte man schon einige Projekte umsetzten. Produktionszeiten von fünf Werktagen für die gesamte Erstellung von 100 Hardcover-Büchern mit Fadenheftung sind absolut machbar. Um für zukünftige Aufträge gerüstet zu sein, betreibt Colour & Point mittlerweile auch drei Cellophanier-Anlagen. Damit lassen sich beigestellte Druckbogen bis zu einem Format von 560 x 800 mm bzw. 520 x 1.000 mm verarbeiten.

»Die Tatsache, dass mein engagiertes Produktionsteam bis auf wenige Nischenprodukte alles im Haus produziert, ermöglicht es uns, bei den Lieferterminen äußerst flexibel zu sein«, betont der Eigentümer und Geschäftsführer, Rainer Untersberger. »Die ständige Erweiterung bringt es auch mit sich, dass – entgegen dem Trend – der Mitarbeiterstand in den letzten drei Jahren verdoppelt wurde.«

Die schlanke Struktur verleiht Colour & Point einerseits eine enorme Terminflexibilität, andererseits kann das Unternehmen Druckereien und Druckvermittlern attraktive Wiederverkaufspreise anbieten.

Colour & Point – die etwas andere Druckerei in Linz!