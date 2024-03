CO2-Emissionen von Pharmaverpackungen reduziert

Mit den neuen Bewertungen2 demonstriert Metsä Board, welche hohen CO2-Einsparungen Pharmaunternehmen erzielen können, wenn sie auf Frischfaserkarton von Metsä Board wechseln. So zeigen die Ergebnisse, dass der Wechsel von einem Zellstoffkarton (SBB) zu einem Faltschachtelkarton den CO 2 -Fußabdruck der Verpackung um über 50 Prozent reduzieren kann. Der Ersatz eines Recyclingkartons (WLC) durch Faltschachtelkarton von Metsä Board reduziert CO 2 -Emissionen sogar um 60 Prozent oder mehr. Diese Bewertungen wurden bereits vom IVL Swedish Environmental Research Institute überprüft – der technische Hintergrundbericht sowie die Bestätigung der Ergebnisse können auf der Website von Metsä Board eingesehen werden.

Die bessere Umweltbilanz im Vergleich mit den oben genannten Qualitäten resultiert aus mehreren Faktoren: Die Kartonqualitäten von Metsä Board werden mit fossilfreier Energie produziert und punkten mit ihrer Leichtgewichtigkeit – während sie gleichzeitig die Haltbarkeit und funktionellen Eigenschaften traditioneller schwerer Qualitäten beibehalten.

»Als verantwortungsbewusster Materiallieferant betrachten wir es als Teil unserer Aufgabe, Unternehmen wie beispielsweise Pharmaproduzenten transparent und unvoreingenommen Informationen zur Verfügung zu stellen. So helfen wir ihnen dabei, Verpackungsmaterialien zu bewerten, um fundierte und nachhaltige Entscheidungen zur Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks zu treffen«, sagt Anne Uusitalo, Direktor für Produktsicherheit und Nachhaltigkeit bei Metsä Board. Der finnische Kartonhersteller liefert genaue Informationen über den CO2-Fußabdruck seiner Kartonprodukte und kann Kund*innen auch umfassende Lebenszyklusanalysen zur Verfügung stellen.

1; Die Scope-3-Emissionen umfassen alle indirekten Treibhausgas-Emissionen aus Quellen, die das bilanzierende Unternehmen nicht besitzt oder direkt kontrolliert.

2; Die Bewertungen folgen den Verfahren und methodologischen Anforderungen der ISO 14025 und entsprechen den Normen ISO 14040 und 14044. Die gewählten Systemgrenzen der Studie waren Cradle-to-Gate + End-of-Life, die gewählte Methodik für Klimawandel-Auswirkungen war »EF3.1 Climate Change – total«. Die Bewertung für Klimawandel-Auswirkungen konkurrierender Materialien nutzen Daten von Sphera LCA for Packaging, die bezwecken, allgemeine Produkte auf dem europäischen Markt darzustellen. Der technische Hintergrundbericht und die Bestätigungserklärung sind auf der Website von Metsä Board verfügbar.