Better with Less – Design Challenge 2019–2020

Ausgerichtet wird der Better with Less Wettbewerb von Metsä Board, ein Hersteller von Premium-Frischfaserkarton. Profis und Studierende aus dem Designfach sind eingeladen, innovative Verpackungslösungen zu entwickeln, die aufgrund ihrer Gestaltung und Materialwahl einen besonderen Nachhaltigkeitseffekt erzielen können. Einreichungen werden in vier Kategorien entgegen genommen – Kosmetik, E-Commerce, Lebensmittelverpackungen und „Wild Card“. Die Plätze 1 bis 3 sind mit Geldpreisen in Höhe von EUR 7.000, EUR 2.000 und EUR 1.000 dotiert. Die teilnehmenden Studierenden haben zudem die Möglichkeit ein Praktikum im Exzellenzzentrum von Metsä Board im finnischen Äänekoski zu gewinnen.

Bei der ersten Auflage der Better with Less – Design Challenge gingen über 300 Einreichungen aus 38 Ländern ein. Es gewann ein aus Karton hergestelltes Alternativkonzept zur Luftpolsterfolie. Stefan Junge, Professor für Verpackungstechnik an der Beuth Hochschule für Technik Berlin und Mitglied der Jury, freut sich schon darauf, die diesjährigen Einreichungen in Augenschein zu nehmen: „Was mich beim Siegerkonzept im letzten Jahr so überzeugt hat, waren der geringe Materialverbrauch, der Wegfall von Stanzabfällen und die sehr intelligente 3D-Biegeleistung. Wir sind sehr gespannt, was uns in diesem Jahr erwartet und freuen uns auf viele neue, inspirierende Ideen.“´

Anmeldung unter www.betterwithless.org