callas software veröffentlicht pdfaPilot 10.2

Mit der Version 10.2 hat callas software ein Major-Update seiner pdfaPilot-Produktlinie freigegeben. Dieses unterstützt bereits die Adobe-Acrobat-64-Bit-Version unter Windows. Mit dem Release können Benutzer eine Datei gleichzeitig sowohl nach PDF/A als auch nach PDF/X konvertieren und von einer Optimierung der PDF/A-Konvertierung ausfüllbarer Formulare profitieren. Zudem führt pdfaPilot Aktionen entsprechend dem Vorhandensein bzw. dem Inhalt von Metadatenfeldern durch und bietet darüber hinaus aufgrund zahlreicher Detailverbesserungen innerhalb der Benutzeroberfläche eine vereinfachte Anwendung der Desktop-Version.

In einem Arbeitsschritt erzeugen

„Immer häufiger möchten unsere Kunden mehrere Standards in einem PDF kombinieren. Mit der Novellierung der Normteile sind PDF/X-6 und PDF/A-4 zu großen Teilen identisch, sodass Dateien leichter beide Standards gleichzeitig erfüllen können“, erläutert Dietrich von Seggern, Geschäftsführer der callas software GmbH. „Organisationen, die die aktualisierten Normteile noch nicht eingeführt haben, können aber auch auf PDF/X-4 und PDF/A-2 zurückgreifen.“

Metadaten bei der Prozessautomatisierung einbeziehen

Seit der Einführung eines grafischen Workflow-Editors in pdfaPilot 9 können Benutzer selbst komplexe Workflows einfacher abbilden und PDF-basierte Abläufe automatisieren. In pdfaPilot 10.2 hat callas software nun einen Fokus auf die Auswertung von PDF-Metadaten in Prozessplänen gelegt. In Abhängigkeit von den Werten in Metadatenfeldern werden definierte Aktionen ausgelöst, wobei sowohl die Metadaten des gesamten Dokumentes als auch die einzelner Objekte Auslöser sein können.

Ausfüllbare Formularfelder nach PDF/A

In den vergangenen Jahren hat sich die Erstellung von PDF-Formularen massiv vereinfacht, sodass diese verstärkt zum Einsatz kommen. Dabei greifen Organisationen auf Standardeditoren oder spezielle Lösungen zurück, die branchenspezifische Gegebenheiten berücksichtigen. „In pdfaPilot 10.2 haben wir nun weitere Features integriert, die hierbei noch komfortabler und umfassender zu Werke gehen“, so Dietrich von Seggern.

Eine voll funktionsfähige, zeitlich begrenzte Testversion steht zum Download bereit: www.callassoftware.com