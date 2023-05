BOBST erwirbt Mehrheit an Dücker Robotics

Die strategische Vereinbarung wurde am 28. April 2023 vollzogen. Sie ist Bestandteil der Vision von BOBST für die Zukunft der Verpackungsindustrie, in der Produktionslinien für die Verpackungsherstellung vollständig vernetzt sein und einen erheblich höheren Automatisierungsgrad aufweisen werden. »In einer Zeit, in der Verpackungshersteller angesichts der boomenden weltweiten Nachfrage – insbesondere auch im E-Commerce-Markt – mit höheren Anforderungen denn je konfrontiert sind und gleichzeitig mit dem Mangel an geeigneten Arbeitskräften kämpfen, haben Automatisierung und Produktivität für unsere Kunden größere Bedeutung denn je gewonnen. Als Marktführer verfügt Dücker Robotics s.r.l. über 20 Jahre Praxiserfahrung in der Entwicklung von Robotersystemen für leistungsstärkste Verarbeitungsmaschinen. Wir sind sehr gespannt darauf, was wir gemeinsam werden erreichen können«, erklärt Jean-Pascal Bobst, CEO der Bobst Group.

Die Synergien zwischen beiden Unternehmen werden die Entwicklung neuer Lösungen und Konzepte ermöglichen, die den heutigen und künftigen Anforderungen der Kunden gerecht werden.