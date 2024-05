Allianz zwischen ECO3 und eProductivity Software

Durch die Schaffung zertifizierter End-to-End-Workflows, von der Kunden- und Auftragsakquise über das Auftrags- und Finanzmanagement bis hin zur Produktion und Postproduktion, die auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind, wird die Partnerschaft Druckereien in die Lage versetzen, in einem sich schnell verändernden und komplexen Markt erfolgreich zu sein. Mit einer einheitlichen Benutzeroberfläche erhalten die Kunden die volle Kontrolle über ihre gesamte Produktion und können so die Effizienz und Produktivität in allen Bereichen steigern. Dabei kommen Innovationen von beiden Unternehmen zum Einsatz, um eine Workflow-Lösung zu implementieren, die jeden Aspekt der gesamten Produktionskettre nahtlos einbezieht.

Der zertifizierte Workflow ermöglicht zum Beispiel die automatisierte Erstellung von Aufträgen, einschließlich komplexer Versionen innerhalb von ECO3 Apogee aus einer ePS MIS/ERP-Plattform. Das erleichtert auch die Kontrolle des Dateieingangs und der Freigabe in Apogee WebApproval, zusammen mit der Erstellung von Druckplatten, Proofs und Digitaldrucken.

»ePS und ECO3 sind fest entschlossen, den Druckmarkt bei der Anpassung seiner Produktionsumgebung zu unterstützen. Dieser kooperative Ansatz stellt sicher, dass den Endanwendern die bestmöglichen Werkzeuge für ihren Erfolg zur Verfügung stehen«, sagte Erik Peeters, ECO3 Marketing Manager Software. »Unser strategischer Ansatz erhöht die Produktstabilität und Zuverlässigkeit. Er liefert auch neue Automatisierungsfunktionen, die mit den sich entwickelnden Markttrends und Kundenanforderungen Schritt halten.« Nick Benkovich, VP, Portfolio Management & Strategic Partnerships, ePS, versichert in diesem Zusammenhang: »Wir freuen uns, mit ECO3 zusammenzuarbeiten und unsere Stärken zu nutzen, um unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten.«

Zu den Kunden, die bereits von den Vorteilen eines kombinierten ePS/ECO3-Workflows profitieren, gehört das Druckunternehmen Stephens & George in Wales. »Wir haben vor kurzem ePS Tharstern als unseren MIS-Partner gewählt und den Apogee Prepress-Workflow von ECO3 integriert. Die JDF-Fähigkeiten von Tharstern in Verbindung mit Apogee haben uns einen nahezu 100%igen JDF-fähigen Workflow im gesamten Unternehmen beschert“, so Jamie Awford, Prepress Manager des Unternehmens.

Eine weitere Druckerei, die von diesem integrierten Workflow profitiert, ist das in Belgien ansässige Unternehmen T’Hooft. David Van De Velde, Leiter der Druckvorstufe, fügt hinzu: »Die Integration von ECO Apogee und ePS Technique ist beeindruckend. Ein großer Teil unserer Produktion enthält mehrere Versionen. Allein bei Aufträgen mit mehreren Adressänderungen spart uns die Integration der Systeme 15 bis 20 Minuten pro Druckauftrag.«

