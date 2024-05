ECO3 stellt neue prozessfreie Offsetdruckplatte vor

Mit Eclipse Pro stellt das Unternehmen seine neueste Innovation in der Offsetplattentechnologie vor. Diese prozessfreie Platte basiert fest auf dem kundenorientierten Ansatz von ECO3, der Ökologie, Ökonomie und zusätzlichen Komfort umfasst, um die Effizienz zu optimieren und nachhaltiges Wachstum zu unterstützen. »Die neue, äußerst praktische Eclipse Pro-Platte ist ein weiterer Baustein in unserem Total Solutions-Ansatz, der ein breites, integriertes Portfolio an Platten, Geräten, Software und Know-how nutzt, um Druckunternehmen einen Mehrwert zu bieten», sagt Iris Bogunovic, Produktmanagerin für Platten- und CtP-Systeme.

ECO3 will mit der Druckplatte das prozessfreie Drucken auf ein neues Niveau zu heben, indem es konsistente, qualitativ hochwertige Drucke über einen breiteren Bereich von Druckbedingungen erzeugt. Die Flexibilität in der Handhabung der Platte in der Druckmaschine ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahmen und Neustarts der Druckmaschine mit nur minimaler Makulatur in einer Vielzahl von Szenarien. Entscheidend ist, dass Eclipse Pro keine größeren Änderungen am bestehenden Setup erfordert. Es kann einfach anstelle einer herkömmlichen Platte in den Arbeitsablauf eingefügt werden, was es zu einer sehr bequemen Wahl für viele Akzidenzdruckereien macht. Der Komfort wird durch die Fähigkeit der Platte, sowohl mit herkömmlichen als auch mit H-UV/LED-UV-Tinten zu drucken, weiter erhöht, was den Druckern mehr Flexibilität in ihrer täglichen Produktion bietet.

Die neue prozessfreie Platte bietet dank des einzigartigen und irreversiblen Farbbildungsmechanismus von ECO3 auch bei Bürolicht einen hervorragenden und stabilen Bildkontrast für länger, sogar über 24 Stunden hinaus. Der hervorragende Kontrast sorgt für ein klares und deutliches Bild, was die visuelle Inspektion und Erkennung durch Stanz- und Biegesysteme effizienter macht, während die längere Stabilität die Zeit spart, die normalerweise für das Einlagern von Platten aufgewendet wird. Der große Kontrast hilft dem Bediener auch, die Platten korrekt auf der Druckmaschine zu montieren und so kostspielige Fehler zu vermeiden.

Ein weitere Faktor ist die hervorragende Kratzfestigkeit. Mit einer sehr robusten Oberfläche ist die Platte auf ihrem Weg vom Karton zum CtP-Lader und zur Druckmaschine bestens geschützt. Drucker haben weniger kostspielige Ausfallzeiten und Plattenanfertigungen, die durch feine Kratzer verursacht werden, die meist erst erkannt werden, wenn die Druckmaschine läuft. Das Ergebnis ist eine höhere Produktivität, bessere Qualität und weniger Abfall.

»Mit der Eclipse Pro-Platte festigt ECO3 seine Position als kundenorientierter Anbieter von hochinnovativen und nachhaltigeren Druckvorstufen- und Drucklösungen«, sagte Guy Desmet, Head of Marketing. »Unser Hauptziel bei ECO3 ist es, genau die richtige Platte für die Bedürfnisse unserer Kunden anzubieten, und das erreichen wir, indem wir erstklassige Lösungen für alle Arten von Offsetdruck-Workflows anbieten. Wir arbeiten immer eng mit unseren Kunden zusammen, um die optimale Platte zu finden, egal ob es sich um eine chemiearme, chemiefreie oder prozessfreie Technologie handelt.«

ECO3, Halle 5