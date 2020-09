Impressed Workflow Server mit Schnittstelle zu MIS-Lector

Lector deckt als vollständig integrierte MIS-Lösung von der Kunden- und Vorgangs­verwaltung über die Kalkulation bis hin zu Warenwirtschaft und Rechnungswesen die gesamte Wertschöpfungskette in Druckereien ab. Der Impressed Workflow Server (IWS) dient dem Management des PDF-Workflows in der Druckproduktion. Er ermöglicht, zeitintensive und fehlerträchtige manuelle Prozessschritte zu standardisieren und zu automatisieren. So werden die Effizienz und die Sicherheit der Produktionsprozesse optimiert – der Durchsatz wird gesteigert, die Qualität von Dienstleistung und Produkt wird verbessert.

Automatisierung lebt von Standardisierung

Eine zentrale Funktion des IWS ist die Verbindung von Systemen wie MIS-Lösungen oder auch Webshops mit den in der Druckindustrie gebräuchlichen Ausgabe-Workflows – er fungiert dabei als intelligente „Middleware“. Dank der Standardisierung der Daten ist es möglich, Auftragsinformationen mit Produktionsdaten zu verknüpfen. Damit wird gewähr­leistet, dass jede Produktionsdatei den Auftragsvorgaben entsprechend im Workflow verarbeitet wird.

Über die neue Schnittstelle ist dies nun auch für Anwender von EFI Lector möglich. Dazu Robert Zacherl, Automation Solution Architect bei Impressed: „Unser Ziel bei der Entwicklung der Schnittstelle war, so viele produktionsrelevante Informationen wie möglich aus den JDF-Daten von Lector in das Datenmodell von IWS zu übernehmen.“So können über die Schnittstelle denn auch die Beschreibungen ganzer Druckprodukte eingelesen werden, inklusive etwa der Angaben zur Weiterverarbeitung.

Immer im Bild über den Produktionsstand

Aus den aus Lector übernommenen Auftragsinformationen erzeugt der Impressed Workflow Server ein Jobticket. Dieses steuert dynamisch den gesamten Workflow vom auftragsbezogenen Preflight über etwaige Korrekturen und die optional verfügbare Online-Freigabe bis hin zur optimierten ausgeschossenen Druckform.Dabei werden die Jobstatus zentral über die Browser-basierte Oberfläche des IWS angezeigt, über die der Workflow auch gesteuert werden kann.

www.impressed-workflow-server.de