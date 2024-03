Wie werden in Zukunft Etiketten und Verpackungen produziert?

In einer Zeit, in der sich die Verbrauchergewohnheiten schnell ändern, die gesetzlichen Anforderungen sich laufend neu gestaltet werden und der elektronische Handel die Vertriebskanäle umkrempelt, liegt der Schlüssel in der Fähigkeit zur schnellen Anpassung. Um sich in dieser dynamischen Landschaft zurechtzufinden, haben sich digitale Technologien als entscheidender Wegbereiter erwiesen.

Heute ist fast jede zweite in der Branche verkaufte Etikettendruckmaschine digital. Innerhalb der nächsten zehn Jahre wird sich dieser Anteil voraussichtlich auf zwei von drei erhöhen. HP Indigo hat mit der Einführung der Flüssig-Elektrofotografie (LEP) in den 1990er-Jahren Pionierarbeit geleistet und damit die Digitalisierung im Druck ausgelöst. Der Übergang vom konventionellen zum digitalen Druck hat eine noch nie da gewesene Flexibilität im Design und in der Produktion ermöglicht.

Wenn wir in die Zukunft blicken, lautet die eigentliche Frage: Was bringt die Zukunft für die Etiketten- und Verpackungsindustrie? Wie werden die Fachleute in diesem Sektor in den kommenden Jahren arbeiten, und welche Veränderungen zeichnen sich ab? Einige Trends und Entwicklungen ermöglichen einen Einblick in die Zukunft.

Die Digitalisierung wird den gesamten Prozess bestimmen

Die Digitalisierung wird jeden Aspekt des Produktionsprozesses durchdringen, insbesondere die nachgelagerten Bereiche. Zwar erleben wir weiterhin Betriebe die Produktion vollkommen auf den Digitaldruck umstellen, aber im Vergleich zu den 2000 HP Indigo-Maschinen, die in der Etiketten- und Verpackungsbranche im Einsatz sind, liegt noch ein weiter Weg vor uns.

Wir wissen, dass die Branche durch die Einführung digitaler Prozesse in der gesamten Produktionskette, vom Druck bis zum fertigen Produkt, erhebliche Vorteile in Bezug auf Produktivität, Abfallreduzierung und Nachhaltigkeit erzielen kann. Dadurch lässt sich die Lagerhaltung in der gesamten Lieferkette reduzieren, was letztlich zu einer höheren Effizienz und geringeren Umweltauswirkungen führen wird.

Intelligente Fertigungsstraßen auf dem Vormarsch

In Zukunft wird ein Auftrag in nur wenigen Stunden fertiggestellt werden und es stehen nur wenige Stunden bis zur Auslieferung bereit. Um diese Vision eines vollständig digitalisierten Ökosystems zu verwirklichen, müssen jedoch zwei entscheidende Herausforderungen bewältigt werden: die Standardisierung von Dateiformaten und die nahtlose Kommunikation zwischen den verschiedenen Maschinen. Die Möglichkeit, mit einheitlichen digitalen Dateien zu arbeiten, die sowohl technische Spezifikationen als auch kommerzielle Daten enthalten, wird die Auftragsverwaltung rationalisieren und eine schnelle Reaktion auf Kundenwünsche erleichtern. Ebenso wird eine verbesserte Konnektivität zwischen den Maschinen die Überwachung und Optimierung von Produktionsprozessen in Echtzeit ermöglichen und so die Effizienz und Leistung steigern. Auf der drupa 2024 werden wir sicherlich noch mehr hören und sehen.

In der Verpackungsindustrie fließen die Informationen auf Maschinenebene, indem Daten über den Produktionsfluss und an Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) übertragen werden, damit die Bediener die Maschine steuern und ihre Leistung überwachen können. Diese Daten fließen auch in ERP-Systeme und in eine Cloud-Infrastruktur ein, wo sie verwendet werden, um zu verstehen, ob eine Maschine, eine Linie oder sogar ganze Fabriken gut funktionieren oder nicht.

Und die letzte Schicht?

Die letzte Stufe dieser Entwicklung wird den Einzelhandel und die Verbraucher betreffen. In etwa zehn Jahren können wir davon ausgehen, dass die gesamten Produktionsabläufe automatisch von Maschinen und Robotern gesteuert werden, mit einem Minimum an menschlichen Eingriffen. Die Rückverfolgbarkeit wird vollständig sein. Sowohl der digitale als auch der physische Austausch zwischen der Bestellung des Verbrauchers und dem Einzelhandel sowie den Fabriken und Lagern wird nahtlos erfolgen.

Es ist in der Tat nur eine Frage der Zeit, bis der Verbraucher den Auftrag in dem Moment auslöst, in dem er das Produkt im Geschäft oder online kauft. Die finanzielle Transaktion wird eine Reihe von umgekehrten Aufträgen auslösen, die in dem Moment, in dem ein Produkt verkauft wird, die Kette vom Einzelhändler über den Hersteller bis hin zum ERP des Verarbeiters durchlaufen, der die Druckmaschine anweist, die entsprechende Art von Verpackung und Etikett herzustellen. Innerhalb weniger Tage kann der Hersteller alle erforderlichen Verpackungen und Etiketten für die verkauften Produkte herstellen und sie an den Verpacker schicken, der die Produkte hergestellt und an den Einzelhändler verschickt, sodass dieser seine Bestände umgehend wieder auffüllen kann. Mit diesen digitalen Abläufen und einem Null-Lagerhaltungsmodell können Druckereien ihre Ressourcen besser verwalten, sich für Nachhaltigkeit einsetzen und letztlich eine höhere Rentabilität erreichen. Ist es möglich, besser zu werden?

KI wird eine wichtige Rolle spielen

Schließlich kommt die Zukunft des Drucks nicht an der Künstlichen Intelligenz (KI) vorbei. Die Integration von KI verspricht, die betriebliche Effizienz und die Qualitätskontrolle weiter zu verbessern – sie erkennt Fehler und korrigiert die Arbeit von Druck-, Veredelungs- oder Schneidesystemen selbstständig. KI-gesteuerte Algorithmen können auch die Maschinenleistung optimieren, den Wartungsbedarf vorhersagen und sogar bei Entscheidungsprozessen helfen. Von der Qualitätskontrolle über die vorausschauende Wartung bis hin zur Optimierung der Lieferkette – KI hat das Potenzial, jeden Aspekt der Druck- und Verpackungsindustrie zu revolutionieren.

Etikettendrucker stehen an vorderster Front

Als erster Sektor, der vor dreißig Jahren eine digitale Revolution erlebte, ist die Etikettenindustrie gut positioniert, um neue Technologien zu nutzen. Die nächsten zwanzig Jahre versprechen einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie Druck und Verpackung konzeptioniert und ausgeführt werden. Mit der Digitalisierung, der Automatisierung und der KI-gesteuerten Optimierung an vorderster Front ist die Branche bereit, in eine neue Ära der Qualität, Vielseitigkeit, Produktivität, Nachhaltigkeit und Rentabilität einzutreten.