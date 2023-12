Marzek Etiketten+Packaging spendet Rettungswagen für die Ukraine

Marzek Etiketten+Packaging steht zu ihren Mitarbeiter*innen in der Ukraine und bemüht sich, sie besonders in den harten Zeiten des Krieges bestmöglich zu unterstützen. Nach dem gelungenen Sommercamp in Ungarn für Kinder von ukrainischen Beschäftigten setzt Marzek Etiketten+Packaging sein soziales Engagement fort und stiftet einen Krankenwagen zum zivilen Einsatz in Dnipro.