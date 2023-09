Marzek Etiketten+Packaging ermöglichte 24 Kindern Sommerferien

Bei Marzek Etiketten+Packaging funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den Standorten in Österreich, Ungarn und der Ukraine nicht nur in fachlich-sachlicher Hinsicht, sondern auch auf menschlicher Ebene bestens. Jüngstes Beispiel ist das Sommercamp für Kinder von ukrainischen Beschäftigten von Marzek-Dnipropack, das von Marzek Kner Packaging in Békéscsaba, dem ungarischen Tochterunternehmen von Marzek Etiketten+Packaging, organisiert wurde.