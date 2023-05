Was verbindet die Marken IGEPA, Avery Dennison, Mactac, Red Bull & Porsche?

Die Schulungen finden am legendären Red Bull Ring in Spielberg statt. In der Schulungswoche vom 26. Bis 29. September 2023 dreht sich alles um das Fahrzeug. Die Trainer zeigen nicht nur, was alles möglich ist, sondern auch, wie es einfacher, schneller und kosteneffizienter funktioniert. Die Woche umfasst zwei Hauptthemenbereiche: den Steinschlagschutz und den Bereich Car-Wrapping. Der Bereich Car-Wrapping wird nochmals in »Basic. und den zweitägigen »Advanced-Workshop« unterteilt. Abgesehen vom »Car-Wrap-Advanced-Workshop« werden keine speziellen Vorkenntnisse vorausgesetzt.

Gerade das »Steinschlagschutz-Seminar« erfreut sich zunehmender Beliebtheit, da hier aus den erlernten Fertigkeiten ein sehr lukratives »Zusatzgeschäft« generiert werden kann. Außerdem sind Kund*innen, denen der Schutz ihrer hochpreisigen Fahrzeuge sehr wichtig ist, oft nicht so preissensibel! Angeboten werden die Seminare einzeln oder in zwei Paketvarianten, bei denen jeweils das diesjährige »IGEPA-Special« inkludiert ist. Die Teilnehmer*innen nehmen diesmal hinter dem Lenkrad eines Porsche 718 Cayman S Platz und »heizen« in einer »Lead & Follow Session« über den kompletten Formel 1 Kurs! Verkleben nur ein paar Schritte von der Rennstrecke entfernt, Mittagessen direkt über dem Start- und Zielbereich sowie ein Abendessen mit Blick über den gesamten Red Bull Ring. Kann Lernen noch schöner sein?

Holen Sie sich jetzt das aktuelle Schulungsprogramm auf www.igepa.at und sichern Sie sich rechtzeitig einen der limitierten Schulungsplätze für Ihren Wissensvorsprung!

