IGEPA Austria mit großen Zielen …

Mit Anfang August hat sich das Online-Sortiment um stattliche 1.500 Artikel erweitert. Nun ist es möglich 95% des IGEPA Lager-Sortiments von mehr als 30 Herstellern online zu bestellen! Weiters wurde eine komplett neues „Pricing-Tool“ eingeführt, mit dem es jetzt noch einfacher ist, allen Kund*innen ihre individuellen Sonderpreise im Kundenaccount zu hinterlegen. Zukünftig wird es auch möglich sein, dass sich alle Kund*innen selbst ein tagesaktuelles Angebot ihrer individuellen Preise generieren können!

Dieser weitere Meilenstein soll den Kund*innen gleich doppelt zugutekommen! Durch die Vereinfachung der Preisthematik werden so im Innen- als auch im Außendienst wertvolle Ressourcen geschaffen, um die Beratungsleistung deutlich zu erhöhen! So kann man sich auf das Wesentlichste konzentrieren, die Beratung von Kundinnen und Kunden!

Schritt für Schritt rücken so die Visionen für 2025, die sich das engagierte IGEPA-Team gesteckt hat, näher und näher! Mithilfe ihrer Kund*innen möchte die IGEPA Austria in die »Königsklasse« des Viscom-Marktes aufsteigen und so die aktuellen Umsätze mehr als verdoppeln! Weiters ist angestrebt als der fortschrittlichste, innovativste und kundenorientierteste Anbieter, mit dem breitesten Sortiment wahrgenommen zu werden. Das Wichtigste hierbei sind und bleiben die Mitarbeiter*innen die als kompetent und stets hilfsbereit von Kund*innen angesehen werden sollen, um als die erste Wahl für Projektanfragen kontaktiert zu werden! Der Startschuss ist gefallen, das Schiff ist auf Kurs, wir dürfen gespannt sein!

IGEPA – Vielfalt. Service. Mehrwert.