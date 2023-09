Müller Martini präsentierte zwei Weltneuheiten

Mit dem Open-House unterstreicht der Schweizer Hersteller von Maschinen zur Druckweiterverarbeitung einerseits seine Innovationskraft und bestätigte andererseits einmal mehr seine Führungsrolle am Markt. »Veranstaltungen wie unser Open House sind unverzichtbar, um mit unseren Kunden im Dialog zu bleiben und sie über die jüngsten Innovationen und die damit verbundenen Vorteile zu informieren«, betonte Volker Leonhardt, Mitglied der Gruppenleitung bei Müller Martini, im Gespräch mit der Graphischen Revue.

Book-of-One-Produktion live zu sehen

Die Präsentation der digitalen Buchproduktionslinie SigmaLine Compact stieß bereits auf der Printing United Expo in den USA gerade bei Digitaldruckern auf großes Interesse. Das Open House markierte nun den Verkaufsstart für diese neue Buchproduktionslinie. Die Anlage verspricht ein Mehr an Produktivität auf engstem Raum, mit geringerem Personalaufwand und einer ebensolchen Makulaturrate. So können Finishing 4.0 und Nachhaltigkeit bei der Herstellung von Büchern, Broschüren und Magazinen optimal verbunden werden. Die SigmaLine Compact ist für die Verarbeitung von digital gedruckten Rollen bis zu 22.5 Zoll ausgelegt und arbeitet mit der von Müller Martine patentierten Luftfalz-Technologie. Ein weiteres Highlight sind die extrem verkürzten Rüstzeiten – etwa von Vier- auf Sechs-Nutzen binnen weniger Sekunden. Das ermöglicht auch eine Book-of-One-Produktion, die im Print Finishing Center live zu erleben war.

Antaro sorgt für Variabilität in der Klebebindung

Aufgrund der sich rasch verändernden Marktbedingungen erwarten Kunden heute bei der Investition in neue Produktionsanalgen ein Höchstmass an Variabilität. Diese Prämisse stand auch bei der Entwicklung des neuen Klebebinders Antaro im Vordergrund. Er vereint die bekannte und bewährte Technik aus Müller Martini-Anlagen und kombiniert sie mit neuen Funktionen. Der Antaro verarbeitet alle gängigen Arten von Buchblocks wie Signaturen-Stapel, vorverleimte oder fadengeheftete Buchblocks oder Einzelblatt-Stapel.

Auch bei den Endprodukten zeigt der neue Klebebinder seine volle Flexibilität. Er ist einsetzbar sowohl für Softcover-Broschüren als auch für Hardcover-Buchblöcke, für Flex-Broschüren, abgeleimte Buchblöcke oder Layflat-Broschüren. Den neuen Klebebinder gibt es in zwei Ausführungen: der Antaro Digital verfügt über eine Leistung von 2000 Takte/h, der Antaro produziert mit bis zu 4000 Takten/h. Beide Klebebinder sind ab sofort verfügbar.

Der Partner für die digitale

»Wir freuten uns sehr, wieder Kunden im Rahmen eines Open House im Print Finishing Center in Zofingen zu begrüssen und ihnen mit dem Klebebinder Antaro und der Buchproduktionslinie SigmaLine Compact gleich zwei absolute Neuheiten präsentieren konnten«, versichert Volkert Leonhardt. Beide Lösungen werden die Druckweiterverarbeitung auf ein neues Qualitäts- und Produktivitätsniveau heben. Dazu wird auch der Connex-Workflow beitragen, über den alle im Print Finishing Center installierten Anlagen angesteuert werden. »Die Workflow-Lösung Connex bildet in Kombination mit den einzigartigen Müller Martini-Maschinen die Basis, um unsere Kunden mit grosser Beratungskompetenz bei der digitalen Transformation zu unterstützen und zu begleiten.«

