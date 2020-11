Virtueller Müller Martini-Showroom auf der Printing Expo

„Die digitale Transformation macht – und diese Entwicklung wurde mit der Corona-Krise zweifellos beschleunigt – auch vor der grafischen Branche nicht Halt“, sagt Adrian Mayr, Leiter Produkt Management & Corporate Marketing Müller Martini. „Die Printing Expo erachte ich als interessantes Format, um ein Vakuum zu füllen, das durch die wegen der Pandemie abgesagten Präsenz-Veranstaltungen entstanden ist.“

Gesagt – getan: Als Premium Partner lädt Müller Martini ab kommendem Montag seine Kunden und weitere Interessenten – ohne Reisestrapazen auf sich nehmen zu müssen und wann immer sie Zeit haben – in seinen während 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche offenen virtuellen Showroom ein. Dort finden Sie zahlreiche Informationen zu den vor kurzem neu lancierten Sammelheftern Prinova und Primera PRO. Außerdem wird eine komplette Klebebinde-Linie mit Vorsatzbogen-Anleger, Klebebinder Vareo und Dreischneider InfiniTrim virtuell präsentiert.

Ergänzt werden die 3D-Maschinen-Darstellungen mit Informationen zu den Workflow-Lösungen und zum Service-Angebot von Müller Martini. In den folgenden Wochen wird Müller Martini sukzessive weitere Maschinen virtuell hinzufügen – mit dem Ziel, all jene Anlagen zu präsentieren, die auf der abgesagten drupa 2020 hätten live vorgeführt werden sollen.

www.printing-expo.online