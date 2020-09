Sammelhefter mit dem Fokus auf das Wesentliche

Die gesamte Anlegerstrecke des Prinova wurden neu entwickelt, verfügt er doch über Einzelanleger mit Servo-Antrieb. Die bis zu 14 Einzelanleger, die dank ihrer hohen Beladhöhe unkompliziert von einem einzigen Mitarbeiter bedient werden können, sind abkippbar. Sie ermöglichen damit gleich mehrere Anwendungsmöglichkeiten wie zum Beispiel manuelle Handbeschickung oder die Einstellung der perfekten Abwurfhöhe für Signaturen. So lässt sich der Sammelhefter deutlich schneller umrüsten und Klein(st)auflagen wesentlich effizienter produzieren. Der Prinova bietet laut Müller Martini einen klaren Effizienzvorteil gegenüber anderen Sammelheftern dieser Leistungsklasse.

Innovatives Bedienkonzept

Für den Prinova wurden zahlreiche bewährte technologische Features seines „großen Bruders“ Primera übernommen. Er verfügt über eine zentrale Bedienung. Seine neue Bedienoberfläche mit den kontextabhängigen Anzeigen und dem innovativen Bedienkonzept erhöht die Bedienerfreundlichkeit – und das wiederum verkürzt die Prozesse. „Dass alle Einstellungen auf einem grossen Touchscreen zentral statt punktuell vorgenommen werden, ist ein grosser Vorteil“, sagte mir denn auch Yannick Bucher von der Schweizer Schär Druckverarbeitung AG, der den Prinova während eines halben Jahres auf Herz und Nieren prüfte.

Beim neuen Dreischneider wurden einige prozesstechnische Verbesserungen vorgenommen. So erfolgt zum Beispiel die Dickeneinstellung bequem über Schnellspanner. Dies soll noch schnellere und einfachere Umstellvorgänge ermöglichen und gewährleistet eine 1A-Qualität ab dem ersten Produkt. Stillstehende Bänder (Servo-Antrieb) sorgen außerdem für die gewünschte Schnittqualität. Da er von vorne und hinten geöffnet werden kann, ist der äußerst ergonomische Dreischneider viel schneller eingerichtet.

Neues Kamera-System ASIR PRO

Zu den Highlights des neuen Sammelhefters Prinova zählt neben der Motion-Control-Technologie und den damit verbundenen schnelleren Einrichtprozessen auch das von uns entwickelte neue Kamera-System ASIR PRO. Dieses erkennt und vergleicht die Druckbogen mittels 1D-/2D-Code- und/oder Bildvergleich. Für Unternehmen oft Produkte mit Sprachwechsel verarbeitet, ist ein zuverlässiges Kontrollsystem besonders wichtig. Als Digital-Ready-System ist der Prinova bereit für die digitale Transformation und kann zukünftig für die Verarbeitung von Digitaldruck ausgebaut werden. So sind Sie gewappnet für neue Herausforderungen in der Zukunft, was ihnen eine hohe Investitionssicherheit bietet.

www.mullermartini.com