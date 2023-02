Umweltfreundliche Roll-ups

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind in der Druckbranche nicht wegzudenkende Themen. druck.at bemüht sich dabei um eine ganz eigene umweltschützende Strategie, die sich auf folgende Punkte konzentriert: Papier aus verantwortungsvollen Quellen zu nutzen, den CO2 Ausstoß zu reduzieren, sowie die Umstellung von Kunststoffen. Ersteres wird bei druck.at schon längst umgesetzt: Druckprodukte aus FSC-zertifizierten Rohstoffen garantieren Materialien, welche aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC-zertifizierten Wäldern, wiedergewonnenem Material und anderen kontrollierten Quellen stammen. Ebenso liegt ein Fokus bei der Umstellung von Kunststoffen. Die Online-Druckerei setzt zunehmend auf Alternativen. Neben Schildern, Bauzaunblenden, Transparenten, Bannern und Klebefolien, sind jetzt auch Roll-ups mit PVC-freier Bespannung erhältlich. Diese bieten eine hohe Reißfestigkeit und Langlebigkeit.

Hochwertiger Farbdruck und verschiedene Größen!

Das Roll-up gibt es in diversen Systemen: mit ein oder zwei Standfüßen, in höhenverstellbarer Ausführung oder doppelseitig mit zwei integrierten Displays. Dabei besitzt jedes System eine praktische Klemmschiene mit Stützstange, sowie eine automatische Aufrollfunktion. Die PVC-freie Polyesterplane erfüllt höchste Ansprüche an Reißfestigkeit, Planlage und Dimensionsstabilität. Außerdem besitzt die Plane eine B1-Zertifizierung und eignet sich dementsprechend für den Innenbereich und den kurzfristigen Außeneinsatz geeignet.

Roll-ups mit PVC-freier Bespannung im Überblick

Format: 60 x 200 cm, 85 x 200 cm, 100 x 200 cm, 120 x 200 cm, 150 x 200 cm, 200 x 160 cm, 200 x 200 cm, 200 x 250 cm, 200 x 300 cm

Systeme: Basic, Classic, Classic Plus, Comfort & Doppelseitig

Mit Klemmschiene und Stützstange aus Aluminium inkl. Standfuß & automatischer Aufrollfunktion, sowie praktischer Transporttasche

Materialien: widerstandsfähige 270g Polyesterplane PVC-frei mit B1-Zertifikat

Verwendung: ideal für Messen und Veranstaltung; für den Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz geeignet

Mehr zu dem Roll-up mit der PVC-freien Bespannung, sowie dem gesamten Sortiment bei druck.at gibt’s unter