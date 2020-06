Trotec mit neuem Markenauftritt

„Unser gesamter visueller Auftritt unterstützt die Kommunikation unserer Werte, unserer Identität. Für Trotec heißt das konkret, unser Logo soll unser Tun als Innovationsführer unterstreichen,“ erläutert Dr. Andreas Penz, Geschäftsführer der Trotec Laser GmbH. Er selbst hat den ersten Trotec Laser entwickelt und gebaut und begleitet auch den Markenauftritt nun schon seit fast 25 Jahren. Der Laserhersteller befindet sich mitten im digitalen Wandel, treibt diesen aktiv im Unternehmen voran. So war es eine logische Konsequenz, dass diese Veränderungen nun auch nach außen sichtbar werden. „Lasermaschinen sind in Zukunft volldigitalisiert. Das Team arbeitet im Moment intensiv an einer neuen Softwaregeneration. Dieses Selbstverständnis zeigen wir nun auch in der externen Kommunikation“, skizziert Penz die Strategie des Unternehmens und damit verbunden den Stellenwert der Digitalisierung als einen der drei neuen Kernwerte.

Zentrale Markenwerte: Innovation, Partnerschaft und Digitalisierung

„Wenn man die Marke Trotec mit einem Wort beschreiben soll, so ist das für mich ganz klar Innovation. Daran arbeiten wir jeden Tag“, so Dr. Andreas Penz. In den kommenden Jahren möchten sich die Laserspezialisten noch mehr auf ihre drei Kernwerte fokussieren. Innovation, Digitalisierung sowie Partnerschaft mit den Kunden sind hier die Säulen der Strategie.