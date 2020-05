JustLaser GmbH geht an den Start

Seit 20 Jahren kennt Eigentümerin Alexandra Kutos die Branche, da sie von Kindheit an eng mit dem Betrieb ihres Großvaters, der Firma Trodat/Trotec verbunden war und maßgebend in der Geschäftsführung mitwirkte. Der Name von Großvater Just, wurde bewusst als Teil des Firmennamens gewählt. Aufgrund unterschiedlicher strategischer Interessen und dem Eintritt eines Finanzinvestors änderten sich die Eigentumsverhältnisse und die Familie Doppler/Kutos musste ihre Anteile verkaufen. „Ich war immer schon aus tiefstem Herzen Unternehmerin und möchte das auch weiterhin sein. Mit meinem Fachwissen möchte ich mich für ein noch besseres Produktportfolio mit JustLaser einsetzen“, betont Eigentümerin Alexandra Kutos.

Know-how von Experten für höchste Produktqualität

Mit einem Team, bestehend aus langjährig, erfahrenen Experten aus der Branche, wird Alexandra Kutos ihre Vision von neuen Lasersystemen umsetzen. Dazu bezieht das Unternehmen qualitativ höchstwertige Produktkomponenten aus den USA und Taiwan, die Software aus Deutschland sowie Mitarbeiter und Service aus Österreich. „Durch unser Produktportfolio können wir ein einzigartiges Produktsortiment auf einem völlig neuen Level anbieten. Unsere Lasersysteme ermöglichen das präzise Gravieren, Schneiden und Markieren von verschiedensten Materialien, wie Metallen, Holz, Acryl, Kunststoffen, Textilien und vielem mehr“, erläutert Kutos.

Eine Frau mit klaren Zielen und Visionen

Agilität und Flexibilität sind für Alexandra Kutos bedeutende Eigenschaften, um frischen Wind in die Branche zu bringen und dabei ganzheitlich auf die Kundenbedürfnisse eingehen zu können. Für das Unternehmen sind die nächsten wichtigen Schritte bereits geplant. Durch die jahrelange Expertise und das Know-how soll das Produktportfolio stetig erweitert werden. Mit ihrem erfahrenen Team will sie auf dem Markt nicht nur eine breite Auswahl für Kunden bieten, sondern diese durch die Produktqualität und das dazugehörige Service ihrer Geräte noch erfolgreicher machen.