Tessitura holt Calibrate in sein Partnernetzwerk

Mit seiner Middleware-Suite Odeon, den verschiedenen Modulen, Worker-Schnittstellen und dem einheitlichen Protokoll Odeon Talk hat es sich Tessitura zum Ziel gesetzt, alle in einem Unternehmen vorhandenen Maschinen – unabhängig von Alter oder Hersteller – intelligent miteinander zu vernetzen und die gesamte Druckproduktion so über eine Plattform zu harmonisieren. »Dank der strategischen Partnerschaft mit Calibrate können wir unseren Kunden künftig noch umfassendere Lösungen – ganz im Sinne des Cradle-to-Cradle-Ansatzes – anbieten, und zwar bereits ab der Druckvorstufe. Wir freuen uns, dass wir mit Peter Kleinheider und seinem Team die wohl profiliertesten PDF-Spezialisten mit an Bord unseres Partnernetzwerkes haben, die es in der Druckindustrie gibt«, erklärt Stephan Eckner, der technische Direktor der Tessitura GmbH.

Druckdaten-Profi trifft auf Integrations-Profi

Die Calibrate ist auf die Automatisierung von Vorstufenprozessen, inklusive der Druckdatenerstellung, den (Echtzeit-)Preflight, die Anpassung der Druckdaten, das kosten- und produktionsoptimierte Ausschießen sowie das Farbmanagement spezialisiert und bereits seit Anfang der 1990er-Jahre in der Branche unterwegs. Als Mitglied in den verschiedenen nationalen und internationalen Gremien, darunter etwa die Ghent Workgroup oder das CIP4-Consortium, ist das österreichische Unternehmen nicht nur stets auf dem aktuellen technologischen Stand, sondern auch aktiv an der Entwicklung verbindlicher Standards beteiligt.

Das Know-how von Calibrate ergänzt die intelligente Vernetzung auf Basis der Odeon-Plattform und des Tessitura-eigenen »Embrace Various Workflows Principles« auf ideale Art und Weise. Und damit sind die Österreicher in bester Gesellschaft, denn zum Partnernetzwerk von Tessitura gehören bereits zahlreiche, namhafte Software-Entwickler sowie Maschinenhersteller, wie unter anderen Obility, utraxx, Horizon oder MBO.

Tessitura auf der drupa 2024

Die herstellerübergreifende, intelligente Vernetzung und ihre Umsetzung in der Praxis, wird das Mönchengladbacher Unternehmen auch auf der drupa 2024 zeigen. Auf dem Freigelände vor der Halle 4 /4-1 sowie auf dem Gemeinschaftsstand mit der Firma Steuber können sich Interessierte über die einzelnen Odeon-Module und das »Embrace Various Workflows Principle« informieren.

Weitere Infos: