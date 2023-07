Stefan Schülling verstärkt Geschäftsführung bei der MBO

Die grafische Industrie befinde sich seit einigen Jahren in einem ständigen Wandel und die digitale Transformation sei unabdingbar. Stefan Schülling sehe hier speziell in der einzigartigen Kombination aus MBO als Bestandteil der Komori Group exzellente Möglichkeiten, nachhaltige Geschäftsmodelle zu kreieren und damit langfristig erfolgreich zu sein. Er danke Komori als Gesellschafter der MBO und Thomas Heininger für das in ihn gesetzte Vertrauen und freue sich auf das neu beginnende Kapitel in seiner beruflichen Laufbahn.

Verstärkung ist auch insoweit willkommen, da Christian Gohlke, ein weiteres Mitglied der Geschäftsführung der MBO, ab Juli interimsmäßig die Funktion als CFO Komori Europe KIE in Utrecht (Niederlande) übernommen hat.

www.mbo-pps.com