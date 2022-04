Richard Roth wird General Manager Esko EMEA

„Seit der Integration der AVT-Inspektionssysteme und dem Ausbau der Geschäftsbeziehungen zu den Forschungs- und Entwicklungsteams von X-Rite hat sich das Esko-Portfolio über die Druckvorstufe hinaus erweitert und wird für unsere Kunden immer mehr zum Rückgrat in der Verpackungsbranche“, sagte Eddy Fadel. „Ich bin überzeugt, dass Richard Roth aufgrund seiner umfassenden Kenntnisse in der Verpackungstechnologie und Verpackungsbranche die richtige Führungspersönlichkeit ist, um unsere kaufmännische Abteilung im EMEA-Raum dabei zu unterstützen, unsere Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu begleiten.“

Richard Roth ist seit fast einem Jahrzehnt in der Produktidentifizierungs-Plattform von Danaher tätig und leitete zuletzt als Vice President im Jahr 2017 die Forschung und Entwicklung sowie das Produktmanagement von X-Rite. In seiner neuen Funktion wird Richard Roth für die Leitung der Geschäfte, des Supports und der Finanzen von Esko in Europa, dem Nahen Osten und Afrika verantwortlich sein. Er wird dabei von den Geschäftsräumen des Unternehmens in Gent, Belgien, ausarbeiten.

www.esko.com