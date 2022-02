druck.at sucht Lehrlinge

Jungen Menschen eine solide Ausbildung mit Zukunft zu bieten, hat bei der Onlinedruckerei schon seit mehr als 10 Jahren einen hohen Stellenwert. Für die Lehrberufe Drucktechniker*in, Druckvorstufentechniker*in und E-Commerce Kauffrau/-mann wird je ein/e Kandidat*in gesucht. »Wir wenden uns im Druckbereich an Jugendliche, deren Herz für Drucksorten schlägt, und die sowohl ein Gefühl für Formen und Farben als auch handwerkliches Geschick haben“, so druck.at-Lehrlingsausbildende Claudia Ranz. »Bereits zum zweiten Mal bieten wir auch die Lehre E-Commerce an. Diese ist besonders für Jugendliche mit Affinität für digitales Marketing und soziale Medien interessant.«

Neuer Schwerpunkt: Drucktechnik-Digitaldruck

Mit dem neuen Schwerpunkt Digitaldruck erhalten Lehrlinge eine 360° Ausbildung im Druckbereich. So lernen sie nicht nur die Aspekte des Digitaldrucks in Bezug auf das Printmedium Papier kennen, sondern bekommen auch einen Einblick in die Welt des Large-Format Printings mit all seinen facettenreichen Materialien. »Wir sind sehr froh, Jugendlichen bei uns im Haus diese Variante des Drucktechnikers anzubieten. Sie erhalten somit eine vielseitige Ausbildung mit Zukunft«, hält Lehrlingsausbildner Nick Waldhauser von druck.at fest.