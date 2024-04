Kurz: Rethink what’s possible

»Über den Tellerrand zu blicken und das Mögliche neuzudenken, ist Voraussetzung für einen langfristigen Erfolg. Wir dürfen nicht stehen bleiben und uns auf erfolgreiche Konzepte der Vergangenheit verlassen. Wir halten es für gesund und unerlässlich, uns selbst in allen Bereichen zu hinterfragen. Mit Stolz nutzen wir diese Mentalität, um die Möglichkeiten der Veredelung auf die nächste Stufe zu heben«, erklärt Markus Hoffmann, Executive Senior Vice President für die Business Area Industrial Products and Application bei KURZ.

Großes Angebot am Stand

Neben einer breiten Palette an Veredelungsprodukten und -lösungen aus den Bereichen Heißprägen, Kalttransfer und Digitaldruck sind am großen Stand auch die KURZ-Töchter Steinemann DPE, MPRINT, Hinderer + Mühlich (H+M) und KURZ Digital Solution mit ihren Maschinen und Lösungen vertreten. Wie bereits bei vergangenen Messeausgaben wird der Stand in diesem Jahr wieder Schauplatz eindrucksvoller Live-Vorführungen und Demonstrationen. Als besonderes Highlight wird ein Poster des diesjährigen, bisher noch nicht enthüllten drupa-Motivs von KURZ nach höchsten Maßstäben veredelt und kann von Besuchern als Give-away mitgenommen werden.

Exklusiver Eventpartner der drupa

Auch 2024 tritt der Veredelungsexperte auch dieses Jahr als exklusiver Partner der Messe auf. Um das geballte Expertenwissen auch an Kunden und Interessierte weiterzugeben, ist KURZ auf der drupa an den Touchpoints Packaging, Sustainability sowie Textile vertreten. Die Plattformen in den Hallen 3, 4 und 14 bilden Sonderforen für Innovationen, neue Geschäftsmodelle sowie Partnerschaften. Der Touchpoint Packaging (Halle 3, Stand B31) bietet eine Plattform für zukunftsweisende Verpackungslösungen. Beim Touchpoint Sustainability (Halle 14, Stand B60) fokussiert sich alles auf Nachhaltigkeit in der Branche. Am Touchpoint Textile (Halle 4, Stand B30) kann sich das Fachpublikum über Konzepte rund um den Textil-Direktdruck, Siebdruck, Transferdruck oder Digitaldruck informieren.

Fit für die Zukunft

Das Thema Nachhaltigkeit spielt für KURZ über den Rahmen der drupa und des Touchpoints Sustainability hinaus eine wichtige Rolle. Der Spezialist für Dünnschichttechnologien setzt sich stetig dafür ein, die eigenen Prozesse und Produkte noch nachhaltiger zu gestalten. Die Entwicklung recycelbarer Veredelungen und besonders dünner Trägermaterialien sind nur einige Beispiele für die Bemühungen des Druckexperten. Dabei ist es ein besonderes Anliegen von KURZ, auch Kunden mit mehr Nachhaltigkeit voranzubringen und fit für eine grüne Zukunft zu machen.

KURZ: Halle 3, Stand E71-1 – E71-2