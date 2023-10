print fair 23 – Wien

Die print fair in Wien kehrt zurück, um die Bühne für Entwicklungen, Technologien und der Druck- und Medienbranche zu bieten. Vom 18. bis 19. Oktober 2023 steht die Höhere Graphische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt, 1140 Wien, Leyserstraße 6 im Focus, wo Experten, Fachleute und Enthusiasten zusammenkommen, um sich zu vernetzen, Wissen auszutauschen und Innovationen zu erkunden. Die print fair bietet seit 2009 eine einzigartige Gelegenheit, die große Bandbreite der Druck- und Medienbranche hautnah zu erleben. Von traditionellen Druckverfahren bis hin zu den neuesten digitalen Technologien präsentieren führende Unternehmen aus der Branche ihre Produkte und Dienstleistungen bei diesem Branchentreff.

»Unsere Idee ist, eine Plattform für die Druck- und Medienbranche zu bieten und gleichzeitig die Traditionen zu würdigen, die die Branche geprägt haben«, sagt Günter Molzar vom Organisationsteam der print fair. »Der Branchentreff, der heuer bereits zum 13. Mal stattfindet, bietet eine Plattform für den Austausch von Ideen, die Förderung von Innovationen und die Schaffung von Synergien, die die Branche in eine aufregende Zukunft führen. Der Boden der Graphischen Lehranstalt mit ihren Schülerinnen und Schülern, Studierenden und Vortragenden ist der ideale Nährboden für Synergien.«

Bis zu 80 Aussteller nehmen heuer teil ein Auszug davon

Ammerer GesmbH; Aristo Graphic Austria GmbH; Franz Barta GmbH; Berberich Papier GmbH; Böttcher Österreich GmbH; Bundesheer; Canon; Chromos Österreich GmbH; Druma Posner GmbH; Esko Graphics; Europapier; Fujifilm Europe GmbH; Gmund GmbH & Co. KG; GT-Solex GmbH ; Heidelberger Druckmaschinen Austria GmbH; Horizon GmbH; HP Austria GmbH; IPM Müller und Resing GmbH; Koenig & Bauer; Konica Minolta Austria GmbH; Lichtblickhof; LiWiener Printing Solutions; LPD Wien; Marzek Etiketten + Packaging; MCA PRO GmbH; Nebel KG; ÖKI; Open Print Exchange; Printplus AG; profi-tec GmbH ; QuarterPack GmbH; RATTPACK & Co OG; Reinauer HandelsgesmbH; Ricoh Austria GmbH; Tools at Work; ULIKETT GmbH; Unibind Austria GmbH; VariusCard; VEGRA GmbH; Versuchsanstalt an der GLV; Winter & Company; Zünd Österreich GmbH.

Das Programm der print fair-academy

Die print fair wird im Rahmen der print fair-academy Vorträge bieten, die sich mit den aktuellen Herausforderungen und Chancen der Branche befassen.

Mittwoch, 18.10.2023:

11 Uhr: Verdienstmöglichkeiten in der Druck & Medienbranche

Mag. Christian Handler, Verband Druck & Medientechnik

Er informiert über die richtige Einstufung in Kollektivverträgen und über alte und alternative Kollektivverträge in der Druck & Medienbranche.

14 Uhr: Mit Hilfe von KI: Komplexe Aufträge kostengünstig administrieren

Christian Schoissengayer, Printpuls AG

In der aktuellen Branchensoftware der Printplus AG wird KI zur Lösung komplexer Aufgabenstellungen im Tagesgeschäft zum Standard.

15 Uhr: Digitalisierung & Koenig & Bauer

Stefan Wesenberg, Koenig & Bauer AG

Im Vortrag wird Koenig & Bauers digitale Transformation vom klassischen Maschinenhersteller hin zu einem datenverarbeitenden Lösungsanbieter für die Druck- und Verpackungsindustrie aufgezeigt. Neben der Vorstellung der »Digital Unit« und deren Arbeitsweise, werden auch gegenwärtig entwickelte Produkte gezeigt.

Donnerstag 19.10.2023:

10 Uhr: Digitalisierung & Koenig & Bauer

Stefan Wesenberg, Koenig & Bauer AG

Im Vortrag wird Koenig & Bauers digitale Transformation vom klassischen Maschinenhersteller hin zu einem datenverarbeitenden Lösungsanbieter für die Druck- und Verpackungsindustrie aufgezeigt. Neben der Vorstellung der „Digital Unit“ und deren Arbeitsweise, werden auch gegenwärtig entwickelte Produkte gezeigt.

11 Uhr: Verdienstmöglichkeiten in der Druck & Medienbranche

Mag. Christian Handler, Verband Druck & Medientechnik

14 Uhr: Wie kann ein idealer Medien-Mix entlang der Customer-Journey aussehen?

Markus Fischer, Österreichische Post AG

Die Post AG informiert über Medien-Mix und Customer-Journey. Wie können Medienkanäle mit Fokus auf konkrete Zielsetzungen passend eingesetzt werden.

15 Uhr: Nachhaltigkeit

Alice Jentsch, Heidelberger Druckmaschinen AG

Alice Jentsch, wird in ihrem Vortrag den Weg von HEIDELBERG zu einem nachhaltigen Unternehmen der Druckindustrie darstellen. Denn wir als Unternehmen sind der festen Überzeugung, dass es höchste Zeit ist, Nachhaltigkeit ganz oben auf die Agenda zu setzen und unseren Kunden zu zeigen, dass sie uns in diesem Thema ebenso vertrauen können, wie bei allen anderen Produkten und Serviceleistungen.

16 Uhr: KI im Druckprozess

Ferry Kummer, Heidelberger Druckmaschinen Austria GmbH

Auf der print fair präsentiert Heidelberg das neue Kundenportal Kundenportal (HCP). Ferry Kummer wird aufzeigen, wie die zukünftigen Versionen der Lösung Vorhersagefunktionen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) bieten und Empfehlungen zur Steigerung der Produktivität, Reduzierung des Wartungsaufwands und zur Erhöhung der Rentabilität geben.

17 Uhr: Intelligenter Schneidprozess

Martin Seifert, Polar Mohr (Adolf Mohr Maschinenfabrik GmbH & Co. KG)

Intelligente Hardware, KI gestütztes Programmieren und smarte Peripherie geben sind auch im Schneidprozess ein Thema der Gegenwart und Zukunft. Mit einer effizienten Weiterverarbeitung können Sie zusätzliche Einspar- und Differenzierungspotenziale erschließen.

Anmeldungen: robert.plaschko@graphische.net

Infos zur Print Fair

Datum: 18. bis 19. Oktober 2023

Ort: Höhere Graphische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt, 1140 Wien, Leyserstraße 6

Registrieren Sie sich für Ihren freien Eintritt in die print fair unter https://printfair.at.