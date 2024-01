Postkarten erwecken cineastische Momente zum Leben

Ziel war es, die Schönheit des Filmschaffens von Regisseur und Produzent Yorgos Lanthimos zu präsentieren und den Kinobesuchern ein greifbares Stück der Magie des Films zu bieten, das sie mit nach Hause nehmen können. Dabei wurden die Qualitäts- und Produktivitätsvorteile der Prosper Ultra 520 Druckmaschine ausgeschöpft. Yorgos Lanthimos, der für seinen unverwechselbaren und fesselnden visuellen Stil bekannt ist, drehte Poor Things auf einer Kombination von Kodak-Filmtypen.

Die Filmmaterialien wurden gezielt gewählt, um einen einzigartigen und einprägsamen visuellen Rahmen für die fantastische Geschichte des Films zu schaffen. Kodak nahm die Gelegenheit wahr, einen Beitrag zum eindringlichen Erlebnis des Films zu leisten und engagierte sich dafür, diese Vision auf den gedruckten Objekten zum Leben zu erwecken. Das Ergebnis: eine spezielle Poor Things-Postkartenkollektion als lebendiges und wertvolles Andenken für die Fans des Films. Die Postkarten mit starken Bildern, die am Set des Films von Yorgos Lanthimos und dem renommierten Fotografen Atsushi Nishijima aufgenommen wurden, sind nicht nur Werbeartikel, sondern vielmehr eigenständige Kunstwerke.

Nach dem Druck wurden die Sets geschnitten, perforiert und leporellogefalzt. Kodak produzierte insgesamt 110.000 des 11-teilgen Postkartensets, um den weltweiten Start des Films in mehreren Märkten, darunter die USA, Großbritannien und EMEA, zu unterstützen. »Die Poor Things-Postkartenkollektion ist nicht nur eine Werbeaktion, sondern eine Hommage an die handwerklichen und künstlerischen Fertigkeiten, die für die Erschaffung unvergesslicher Filmerlebnisse erforderlich sind. Dieses gemeinsame Projekt hat gezeigt, dass die PROSPER ULTRA 520 Druckmaschine ideal geeignet ist, um hochqualitative Arbeiten mit hoher Farbdeckung und kurzen Vorlaufzeiten effizient zu produzieren«, kommentiert Denisse Goldbarg, Chief Marketing Officer & Head of EAMER Sales, Kodak.

