Gruß- und Postkarten aus der App

Seit dem Beginn der COVID-19-Pandemie sind persönlich verfasste Briefe und Postkarten wieder stark im Trend. In der App oder auf kartenstudio.at stellt die Österreichische Post alle Werkzeuge zur Verfügung, die es zur Erstellung von personalisierten Grußkarten benötigt. Nutzer*innen brauchen lediglich das gewünschte Design auswählen, Fotos hochladen und einen persönlichen Text verfassen. Das Drucken, Kuvertieren und Versenden dieser Grußkarten erfolgt durch die Österreichische Post – und das ab 3,49 Euro. Auch die Postkarten-App wurde überholt und in das »Post KartenStudio« integriert, sie bietet weiterhin den Versand von Postkarten um 1,99 Euro an.