PERGRAPHICA als Grundlage für Corporate Design

Es gibt keine zweite Chance für einen bleibenden ersten Eindruck. Dies gilt insbesondere für Corporate Design. Um einen optimalen Eindruck zu hinterlassen und beim Empfänger in bester Erinnerung zu bleiben, müssen sämtliche Marketing-Materialien eines Unternehmens hinsichtlich Optik und Haptik sorgfältig auf die Corporate Identity abgestimmt werden. Diese sollte sich dabei wie ein roter Faden durch sämtliche Gestaltungselemente und Touchpoints ziehen: Logos, Farben, Schriftarten, die Bildsprache und die Gestaltungsrichtlinien. Das perfekte Zusammenspiel aller Elemente ebnet den Weg für eine Markenführung mit hohem Wiedererkennungswert – sowohl im digitalen Bereich als auch im Print.

Papier repräsentiert Werte einer Marke

Für Print-Materialien ist die Auswahl des richtigen Papiers ein entscheidender Faktor. Um die gewünschte Wirkung bei den Empfängern zu erzielen, muss das Papier höchste Qualitätsstandards erfüllen. Die Premium-Designpapiere PERGRAPHICA von Mondi sind geradezu prädestiniert, anspruchsvolle Corporate-Design-Projekte in die Realität umzusetzen. Ob Kundenbroschüren, Flyer, Visitenkarten, Briefpapier, Mailings oder hochwertige Briefumschläge – für jedes denkbare Format bietet das PERGRAPHICA-Sortiment die passende Papierlösung mit besonders vorteilhaften Eigenschaften. So lässt sich die Markenidentität durchgängig und mit hohem Wiedererkennungswert an die Zielgruppe weitertragen.

Eine große Auswahl an Farben und Oberflächen

Die Designpapiere sind in drei Weißtönen mit herausragender Farbwiedergabe sowie in einer umfangreichen Palette von 31 zarten, intensiven und dunklen Farben erhältlich. Diese sind die perfekte Basis für spezielle Veredelungen wie Prägungen und Folierungen. Mit Grammaturen von 90 bis 400 g/m² verfügt das gesamte PERGRAPHICA-Portfolio über erstklassige Verarbeitungseigenschaften sowie eine gleichmäßige Oberflächenkonsistenz. Dadurch lassen sich die Papiere auf beiden Seiten mit der gleichen hochwertigen Endverarbeitungsqualität bedrucken und veredeln. Während eine glatte Oberfläche ein anspruchsvolles und elegantes „Look and Feel“ vermittelt, sorgt eine raue Oberflächenstruktur für einen ansprechenden und natürlicheren Auftritt.

Photoshop-Vorlage für Corporate Design zum freien Download

Druckprojekte digital zu präsentieren ist immer eine Herausforderung. Das gilt ganz besonders für Corporate Design oder Brand Identity: Nuancen im Weißton oder bei der Struktur des gewählten Papiers machen einen großen Unterschied für das fertige Produkt. Damit diese Feinheiten schon beim ersten Vorschau-PDF zur Geltung kommen, hat Mondi speziell für PERGRAPHICA digitale Mockups für Adobe Photoshop entwickelt und stellt diese kostenlos zum Download zur Verfügung. Die Vorlage besteht aus Fotografien einer vollständigen Geschäftsausstattung in verschiedenen PERGRAPHICA®-Weißtönen und den beliebten Farben Mysterious Blue und Stormy Grey, attraktiv arrangiert und in Ebenen angelegt. Designer können damit ihre eigenen Designs mit der Vorlage zu einer präsentationsfertigen Visualisierung kombinieren und diese bei einem Pitch vorlegen. Wenn es dann im nächsten Schritt um die echte Haptik geht, können die Entwürfe auf Papiermustern gedruckt werden. Mit der neuen auf mymondi.net eingebetteten Marketplace-Funktion findet man Bestellmöglichkeiten für sämtliche Formate, Grammaturen und Farben an einem zentralen Einstiegspunkt.

Papier als Treiber erfolgreicher Corporate-Design-Projekte

»Papier wertet Design und Kommunikation auf – insbesondere im digitalen Zeitalter. Papier ist das ideale Medium, um Emotionen, Eindrücke und Ideen zu vermitteln und ist damit Treiber für Corporate Design, das in Erinnerung bleibt. Diese schaffen einen einprägsamen und greifbaren Touchpoint, der die Essenz einer Marke perfekt einfängt. Ob Visitenkarte, Mailing oder Briefumschlag – Kunden sollen die Marke auf den Fingerspitzen regelrecht spüren. Unsere PERGRAPHICA Designpapiere sind die ideale Grundlage hierfür. Sie überzeugen durch eine beständige Papierqualität, verlässliche Farbkonsistenz, hochwertige Druckergebnisse, präzise Reproduktion sowie ein stimmiges Look and Feel«, erklärt Bernhard Cantzler, Head of Marketing & Business Development bei Mondi Uncoated Fine Paper.