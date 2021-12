Neues Dünndruckpapier von Mondi

Mondi bringt mit IQ Extralight ein ungestrichenes Dünndruckpapier auf den Markt. Das neue Papier wird bei Mondi Neusiedler in Österreich produziert. Der Einsatzbereich umfasst Beipackzettel von Arzneimitteln und Kosmetika sowie Bedienungsanleitungen, Kataloge, Verzeichnisse und juristische Texte. IQ Extralight soll über eine ausgezeichnete Bedruckbarkeit und Faltbarkeit. Entwickelt wurde das Papier sowohl für den Rollen- als auch für den Bogenoffsetdruck verfügen. Das Papier ist FSC-zertifiziert und optional auch klimaneutral erhältlich, womit Kunden ihre CO2-Bilanz verbessern können. IQ Extralight gehört zur Green Range, der Mondi-Dachmarke für nachhaltige Papierlösungen.

Die Produktion erfolgt gemäß dem FSC-Zertifizierungssystem sowie entsprechend der Verordnung (EG) 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Das Papier ist ab sofort in ganz Europa in den Grammaturen 40, 45, 50 und 60 g/m² im Großformat sowie auf Rollen verfügbar.

Ideale Lösung für einen hohen Durchsatz

Dank der exzellenten Bedruckbarkeit und der sehr guten Laufeigenschaften soll mit dem Dünndruckpapier ein hohen Durchsatz erzielen. Zudem sorgt die optimierte Faltbarkeit für eine problemlose Verarbeitung – dazu tragen neben den Falteigenschaften und der hohen Steifigkeit auch ein hoher Lumineszenzfaktor für das automatische Scannen bei.

„Qualitativ hochwertige Produkte, die nicht nur den sich weiterentwickelnden Anforderungen unserer Kunden entsprechen, sondern auch von Grund auf nachhaltig sind – das ist immer unser Ziel“, erklärt Johannes Klumpp, Marketing & Sales Director bei Mondi Uncoated Fine Paper. „Mit unserem neuen Papier bieten wir hohe Qualität im Premiumsegment der ungestrichenen Dünndruckpapiere. Unsere Kunden haben damit die Möglichkeit, ihre Rollen- und Bogenoffsetdruckmaschinen noch besser und effizienter zu nutzen.“

www.mymondi.net