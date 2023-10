Online Print Symposium 2024: The AI-Powered Print Revolution

Am 14. und 15. März 2024 geht das Online Print Symposium im Science Congress Center München mit mehr als 300 Teilnehmern aus aller Welt in die 11. Runde! Nach dem Jubiläums-Event präsentiert sich das Online Print Symposium nun im neuen Look. Die bestimmenden Themen in 2024 zeichnen sich heute schon ab: KI in der reellen Anwendung im Printumfeld, neue KI-getriebene Geschäftsfelder, intelligente Kooperationsnetzwerke, smarte Anwendungen, die Print und Digital verbinden und neue Anwendungen im Bereich Mass Customization werden das OPS 2024 dominieren.

Trendthemen: Onlineprint in Zeiten des Wandels

Es wird sich viel ändern im Onlineprint: Wie Jörg Schieb in seiner Closing Keynote beim Jubiläums-OPS sagte, ist Künstliche Intelligenz die größte Innovation seit der Erfindung der Druckerpresse – und das wird man auch auf der Bühne des Online Print Symposiums 2024 erleben!

Aber nicht nur Künstliche Intelligenz im Onlineprint mit all seinen Chancen und Risiken wird ein Fokusthema sein. Digital Commerce, Mass Customization, digitale Transformation und Web-to-Print sind aktueller denn je und werden ebenfalls von den hochkarätigen Referenten thematisiert. Die beliebten Insight Pitches dürfen auch bei der 11. Ausgabe des OPS natürlich nicht fehlen. Erneut werden sich innovative Start-Ups dem Publikum vorstellen – wer das sein wird, wird wie immer erst kurz vor dem Event bekannt gegeben.

Geschäftsführer und Entscheider führender Unternehmen nutzen jedes Jahr die vielen Möglichkeiten zum Netzwerken und Kontakte knüpfen, die das OPS bietet. Das vielseitige Programm, die Rahmenveranstaltungen mit dem Insider-Get-Together sowie dem Networking Dinner und die einmalige Atmosphäre machen das OPS jedes Jahr zu einem besonderen Branchentreff. Veranstaltet wird das Online Print Symposium von der zipcon consulting GmbH und der Verband Druck und Medien Beratung GmbH.

»OPS goes global«

Nicht nur der Onlinedruck befindet sich in einer rasanten Weiterentwicklung, auch das OPS hat spannende Neuerungen zu bieten: Da immer mehr internationale Gäste zu dem Leitevent der Onlineprint-Industrie kommen, wird die Hauptsprache ab sofort Englisch sein. Aber wie immer sind Simultandolmetscher vor Ort, sodass jeder Teilnehmer in seiner bevorzugten Sprache den Vorträgen folgen kann.

Aber das war noch nicht alles: Rund um das OPS hat sich eine einzigartige Community gebildet, die auch unterjährig miteinander in Kontakt stehen möchte. Mit einer brandneuen Online-Community-Plattform bieten die Veranstalter ab sofort allen Teilnehmern die Möglichkeit, das ganze Jahr die Vorteile einer gut vernetzten OPS-Community zu nutzen. In der neuen OPS-Community, der man nur durch einen Ticketkauf beitreten kann, warten exklusive Vorteile, Zugriff auf die Präsentationen der Referenten und vieles mehr. Außerdem wird ein großer Wunsch der bisherigen Teilnehmer in Erfüllung gehen: Wer beim Ticketkauf angibt, der neuen Community beitreten zu wollen, kann sich dort mit allen anderen Teilnehmern, Partnern und Referenten unmittelbar vernetzen, austauschen und vieles mehr.

Mitveranstalter Bernd Zipper, Geschäftsführer von zipcon consulting, freut sich bereits jetzt auf das 11. OPS: »Wir haben uns einiges einfallen lassen, um das OPS stetig weiterzuentwickeln und noch innovativer zu machen. Die Neuerungen in den Bereichen Internationalisierung und Community werden unseren Teilnehmern noch mehr Vorteile bringen und ich freue mich schon sehr auf das Feedback! Aber keine Sorge: Wir lassen niemanden zurück – sprich, auch wenn wir uns international öffnen und die Leitsprache Englisch sein wird, Networking und der persönliche Austausch wird weiterhin im Mittelpunkt stehen.«

Ticket- und Partnerbuchungen möglich

Ab sofort sind die Ticket- und Partnerbuchungen zu Early-Bird-Preisen möglich. Tickets können ganz einfach über die Webseite erworben werden: Für Partnerbuchungen können sich interessierte Unternehmen für weitere Informationen sowie das Buchungsformular an Sandra Bellof wenden.

Neu sind ab sofort die „Supporter-Tickets“, die es im gleichen Zeitraum wie die Early-Bird-Tickets gibt. Für einen Paketpreis von 6.000 € sind in dem Rundum-Sorglos-Paket vier OPS-Tickets inkl. Übernachtung und Frühstück für vier Personen und zwei Nächte sowie diverse weitere Vorteile inbegriffen. Die präsente Darstellung des Firmenlogos in Web, App, Social Media und auf Drucksachen des OPS sowie bevorzugte Sitzplätze sind nur ein paar der Vorteile für Supporter.

Informationen zum Online Print Symposium